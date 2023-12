Bürgerstiftung gibt knapp 50.000 Euro für soziale Zwecke

Die Bürgerstiftung Biberach hat 2023 26 kulturelle und soziale Zwecke mit mehr als 46.000 Euro gefördert. „Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in den an uns gestellten Anträgen“, erläuterte Stiftungsratsvorsitzender Karl Schley. So seien alleine 7.000 Euro an die Tafelläden in Biberach und Ochsenhausen gegangen. Darüber hinaus leiste der Spendenfonds „1:1 - Mensch zu Mensch“ unter dem Dach der Bürgerstiftung weitere Soforthilfen für die Beschaffung von Lebensmitteln für Bedürftige, die Jugend Aktiv und das Stadtteilhaus Gaisental treuhänderisch verwalteten, ergänzte Fondsmitgründer und Stiftungsrat Johannes Riedel.

Die Bürgerstiftung Biberach zeichne sich besonders durch eigene Vorhaben aus, so Schley. Neben „1:1 - Mensch zu Mensch“ sei dies seit Jahren das Projekt „Streuobstwiese/grünes Klassenzimmer“. Für das Areal an der Mittelbiberacher Steige, größtenteils von Schülerinnen und Schülern der Mali- sowie der Matthias-Erzberger-Schule bewirtschaftet, gab die Stiftung 4000 Euro für laufende Kosten, Pflegematerialien und eine Trockentoilette. Bei seinem Besuch auf der Wiese hatte sich Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Herbst überaus angetan gezeigt.

Ein neues eigenes Fördervorhaben war der Fahrradkurs für vornehmlich geflüchtete Frauen, der wegen Nachfrage und Erfolg kommendes Jahr wiederholt werden soll. Für die Anschaffung von Fahrrädern gab die Bürgerstiftung 5000 Euro. Die Aktion „Sternenfunkeln“ als Weihnachtsprojekt mit der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde für Kinder bedürftiger Familien lief wie jedes Jahr als „Dauerbrenner“. Neben der Finanzierung der eigenen Projekte bezuschusse die Bürgerstiftung Aktionen, Anschaffungen, kulturelle Veranstaltungen, Sozialarbeit, Umweltschutzinitiativen sowie Kinder-, Jugend-, und Seniorenhilfe mit 30.000 Euro.

Das Stiftungsvermögen konnte dank hoher Zustiftungen im vergangenen Jahr beachtlich erhöht werden. Es sei die Basis, sinnvolle Vorhaben fördern und mehr Gutes tun zu können, bilanzieren Eggensberger und Schley, die auch über Veränderungen in der Stiftung berichteten: Alexander Baur (Volksbank Biberach) ist neues Vorstandsmitglied mit dem Schwerpunkt Finanzen. Aus dem Stiftungsrat scheidet Robert Bausch zum Jahresende aus. Ihm folgt als stellvertretender Vorsitzender Thiemo Potthast. Neu im Stiftungsrat ist Jürgen Hutzel.