Bürger für Bürger: Zahlreiche ehrenamtliche Angebote

Bürger für Bürger (BfB) helfen ehrenamtlich, wenn es sonst nur noch wenige machen. Das Digitalteam hilft, Antworten und Unterstützung für zentrale Themen in der digitalen Welt zu liefern. Ob Smartphone, Tablet, TV oder Computer: „Hier werden Sie geholfen.“

Smartphones sind inzwischen in jedem Lebensalter unverzichtbar. Wer zu Beginn des Ruhestandes der Technik abschwört, macht einen großen Fehler. Von der Bahncard bis zum eRezept gibt es immer mehr Alltagsabläufe, bei denen ein Smartphone den Alltag deutlich vereinfacht, hilft oder sogar erst möglich macht. Umso wichtiger, dass Menschen sich sicher und souverän in der digitalen Welt bewegen.

Der Arbeitskreis „Eine Stunde für den Nächsten“ steht fürs Zuhören und Gespräche, Vorlesen oder für Spaziergänge usw. zur Verfügung.

Die Reparaturhilfe findet jeden ersten Donnerstag im Monat zwischen 14 und 16 Uhr. statt . Motto: Reparieren anstatt Wegwerfen.

Neu: im Rahmen der Reparaturhilfe bieten wir zusätzlich einen kleinen Nähservice an.

Wer keine Familie in Biberach hat und das Einkaufen nicht mehr alleine schafft, ist beim Hol- und Bringdienst bestens aufgehoben.Wir erledigen Besorgungen für Sie. Gleiches gilt für den Fahrdienst: keine Familie in der Nähe, der ÖPNV zu beschwerlich oder auf Unterstützung angewiesen, sind wichtige Gründe sich an BfB zu wenden.

Für die Hilfe beim Formulieren und Schreiben von Briefen, Ausfüllen von Formularen usw. steht der Arbeitskreis „Schriftverkehr und Behördenkontakte“ parat.

Von Mai bis September betreiben Ehrenamtliche von BÜRGER für BÜRGER das beliebte Wielandcafé. Es ist ein beliebter Treffpunkt , Sonntags bei schönem Wetter, für Kaffee und selbstgebackenem Kuchen am Wieland-Park.

Bei Problemen unterstützen wir Sie gerne, Telefon: 0176 505 77 208 , weitere Info unter www.BfB-Biberach.de