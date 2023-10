Bündnis für Demokratie und Toleranz lädt ein

Zum Tag der deutschen Einheit folgten 40 Interessierte der Einladung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach (BDT).

„Nationalsozialismus in Biberach“ ist das derzeitige Thema der Sonderausstellung im Museum Biberach, welche am 15. Oktober mit der Finissage um 18 Uhr mit einer Führung und Konzertlesung endet. Museumsleiter Frank Brunecker geleitete die Gruppe mit eindrucksvollen Worten durch die Ausstellung.

Schon das große Bild an Eingang der Ausstellung beeindruckt: Es zeigt den Biberacher Marktplatz heute und geht über in das Bild vom großen Nazi-Aufmarsch 1939 mit 12.000 Menschen auf dem Biberacher Marktplatz.

Museumsleiter Brunecker führte aus, dass 25 Biberacher Lebensgeschichten mit biografischen Details damaliger Biberacher Zeitgenossen recherchiert worden seien, um das Bild dieser dunklen Jahre weiter aufzuhellen.

Vorgestellt wurden beeindruckende Biberacher Geschichten von den Mutigen, die sich unter Lebensgefahr wie zum Beispiel mit Fluchthilfe oder auch menschlichem Handeln an Zwangsarbeiterinnen der nationalsozialistischen Diktatur entgegenstellten. Es gab aber auch verstörende Lebensgeschichten über Denunziation, von aktiver Mitwirkung an Euthanasie, Hungerpolitik in den Ostgebieten und die der im Nachhinein selbsternannten Mitläufer.

Frank Brunecker stellte sich im Anschluss noch in der Fragerunde den Teilnehmenden. Dabei stellte sich heraus, dass in vielen Familien über die NS-Zeit geschwiegen wurde und Nachkommen auch heute noch versuchen, die Rolle von Verwandten zu recherchieren.

Das Fazit vieler Teilnehmender war, dass es gerade in Anbetracht des zunehmenden gesellschaftlichen Driftens nach rechts wichtig sei, die Sonderausstellung im Biberacher Museum zu besuchen. Ohne Mitläufer keine Diktatur. Das gemeinsame und zugleich verbindende Verständnis des Bündnisses für Demokratie und Toleranz bildet die Sorge um die Sicherung, Weiterentwicklung und Gestaltung eines demokratischen und gewaltfreien Zusammenlebens in der Gesellschaft, insbesondere im Landkreis Biberach. Wer sich dafür aktiv einsetzen möchte, so regt Christine Frey, Vorstandsmitglied im Bündnis die Zuhörerschaft an, wird gerne aufgenommen: Mitgliedsantrag unter https://demokratie-toleranz-bc.de.