Bruno–Frey–Stiftung sponsort 350 Schulranzen

Damit Kinder aus Familien mit geringem Einkommen gut in die erste Klasse starten können, spendet die Bruno–Frey–Stiftung dieses Jahr erneut rund 350 Schulranzen im Wert von 25.000 Euro. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt wurden nun rund 85 Ranzen an zukünftige Erstklässlerinnen und Erstklässler aus dem Kreis Biberach ausgegeben. Weitere Ranzen gehen während des Schuljahrs an neu zugezogene Kinder.

„Die Stiftung führt die Schulranzen–Aktion bereits seit vielen Jahren durch. Die Unterstützung benachteiligter Familien war unserem Stifter Bruno Frey ein wichtiges Anliegen und er hätte sich über die vielen glücklichen Kinder gefreut, die heute ihren neuen Schulranzen mit nach Hause nehmen konnten“, erklärt Thomas Hagel, Geschäftsführer der Bruno–Frey–Stiftung.

In der Jobakademie in Biberach verteilten Thomas Hagel, Geschäftsführer der Bruno–Frey–Stiftung, und Carina Straub, stellvertretende Leitung des Amts für Flüchtlinge und Integration des Landratsamts Biberach, gemeinsam mit weiteren Mitarbeitenden des Landratsamts die Schulranzen an Kinder aus Familien mit geringem Einkommen.

