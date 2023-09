Brücke sein zwischen Gott und der Gemeinde

Am Samstag, 16. September, konnten in Mittelbuch, im Rahmen eines wunderschönen Gottesdienstes mit Dekanatsreferent Robert Gerner, sechs Kinder in den Ministrantendienst aufgenommen werden. Im Zeichen des Regenbogens, der die bildliche Verbindung zwischen Gott und den Menschen darstellt, haben die sechs Kinder ihren Dienst aufgenommen. Dieses wunderschöne Naturschauspiel des Regenbogens beinhaltet für die Kinder Liebe, Freude, Licht, Hoffnung, Treue, Glaube, Vertrauen und Vergebung. Dies stellten die Jungs und Mädels anhand der sieben Farben des Regenbogens der anwesenden Gemeinde vor.

Wir hoffen, dass die Farben des Regenbogens für die neuen Minis und die ganze Gruppe immer leuchten mögen und in ihrem Leben nie ganz verblassen. Die Gemeinschaft der Minis soll wie ein leuchtender Regenbogen in unserer Gemeinde sein und immer wieder an die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, aber auch zwischen uns untereinander erinnern.