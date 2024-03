Bruder-Konrad-Stiftung unterstützt Kinder in Notsituationen

Viele Menschen waren der Einladung der Bruder-Konrad-Stiftung - der Stiftung für Kinder in Not, und des Chores Akzente aus Mengen, in die Antoniuskirche in Bad Saulgau gefolgt. So konnte Dekan Müller in einer vollbesetzten Kirche die Anwesenden begrüßen. Andrea Hehnle, Mitarbeiterin der Caritas Biberach-Saulgau und in der Geschäftsführung der Stiftung tätig, informierte über die Inhalte und die Arbeit der Kinderstiftung. Gegründet 2018, setzt sich diese zum Wohl von Kindern und deren Familien ein, unterstützt materiell und durch weitergehende Hilfe und Begleitangebote. Selbstverständlich spielen bei der Antragsstellung weder Herkunft noch Konfession eine Rolle. Neben den individuellen Hilfen können auch Projekte unterstützt und gefördert werden. Um wirkungsvoll helfen zu können, freut sich die Stiftung über Spenden und veranstaltet einmal jährlich ein Stiftungsforum, das in diesem Jahr mit dem Benefizkonzert verknüpft wurde.

Der Chor Akzente aus Mengen bezauberte, unter der Leitung von Frank Boos, die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seiner gelungenen Liedauswahl, den mitreißenden Rhythmen und dem großen Engagement der Sängerinnen und Sängern.

Anna Bantleon, Mitglied im Kuratorium der Kinderstiftung und Fachleiterin Solidarität bei der Caritas Biberach-Saulgau freute sich über die Besucherinnen und Besucher vom Dekanat Saulgau, zu der die Seelsorgeeinheiten Bad Saulgau, Altshausen, Göge-Donau-Schwarzachtal und Effata-Ablach-Donau gehören. Herzlichen Dank für das gelungene Konzert und IHRE großzügige Spenden, zugunsten der Kinderstiftung im Dekanat Saulgau.

Nähere Informationen zur Kinderstiftung bei: Andrea Hehnle, E-Mail: [email protected] oder Tel: 07581 906496-0