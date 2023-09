Stafflangen/Rissegg holt Derbysieg

Zum Auftakt des fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A II Riß haben die SF Bronnen am Freitagabend eine Heimniederlage kassiert. Am Samstag unter Mittelbiberach im Derby.

SF Bronnen ‐ SGM Warthausen/Birkenhard II 1:2 (0:0). Die Sportfreunde kontrollierten die erste Halbzeit, aber eine Torgefahr ging von ihnen nicht aus. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste stärker und bestraften die Bronner Fehler konsequent. Tore: 0:1 Fabian Wenger (48.), 1:1 Oliver Maunz (62.), 1:2 Matthias Geister (72).

SGM Stafflangen/Rissegg ‐ FC Mittelbiberach 2:0 (1:0). Die Gastgeber fanden gut in dieses Derby und waren in den ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft. Danach war die Partie bis zur Pause ausgeglichen. Nach dem Wechsel war die SGM einen Tick besser und konnte nach einer Stunde mit 1:0 durch Manuel Schirmer in Führung gehen. Die Platzherren spielten weiter mutig nach vorne und in der 81. Minute gelang wiederum Manuel Schirmer der entscheidende zweite Treffer. Res.: 2:3.