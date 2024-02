Open Stage mit Marlies Grötzinger und Bernhard Bitterwolf

Als Vertreter der heimischen Sprachkultur kommen am Donnerstag, 22. Februar, Marlies Grötzinger aus Burgrieden und Bernhard „Barny“ Bitterwolf aus Bad Waldsee zur Open Stage der Kulturplattform Laupheim nach Bronnen. Ab 19 Uhr präsentieren die beiden Texte und Musik in schwäbischer Reinkultur, teilen die Veranstalter mit. Marlies Grötzinger, Trägerin der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg, schreibt seit vielen Jahren neben Bodensee-Romanen vor allem Mundarttexte. Barny Bitterwolf ist Vollblutmusiker und nimmt sich der in Vergessenheit geratenen alten schwäbischen Lieder und Tänze an.