Heidi Münch hört zum Saisonende als Bezirksjugendleiterin auf

Vertreter von 52 der insgesamt 61 Vereine sind beim letzten Halbzeit-Jugendstaffeltag des Bezirks Riß im Vereinsheim der SF Bronnen zusammengekommen, um sich über die Änderungen für die Rückrunde sowie die Staffeleinteilungen zu informieren. Bezirksjugendleiterin Heidi Münch gab bei der Veranstaltung offiziell bekannt, dass sie zum Saisonende aufhören und somit nicht mehr für den Posten der Bezirksjugendleitung im neuen Bezirk Oberschwaben zur Verfügung stehen wird.

Zeit für einen jüngeren Nachfolger

„Nach insgesamt zwölf Jahren als Bezirksjugendleiterin ist es einfach an der Zeit, dass Jüngere den Posten im neuen Bezirk Oberschwaben übernehmen“, sagte Heidi Münch laut Mitteilung des Bezirks Riß. Der Bezirksjugendleiter des neues Bezirks Oberschwaben wird am 26. April bei der Jugendleiter-Hauptversammlung in Langenenslingen gewählt.

Bislang einzige Bewerberin für den Posten ist Eva Hertenberger. Sie spielt aktuell für den TSV Warthausen in der Regionenliga VI und ist unter anderem seit 2021 Mädchenreferentin im Bezirk Riß sowie dort Koordinatorin des „Tags des Mädchenfußballs“.

Am 20. April beginnt die Rückrunde

Bezirksjugendspielleiter Leonhard Bauer ging in Bronnen zuerst auf die abgelaufene Qualirunde ein und bemängelte die zu vielen kurzfristigen Spielverlegungen. Zudem sei oftmals der Schriftverkehr nicht weitergeleitet oder nur per WhatsApp übermittelt worden.

Die Bezirkshallenmeisterschaftsturniere in Hochdorf, Biberach, Erolzheim, Rot/Rot, Ochsenhausen und Wain seien alle gut verlaufen. Dafür dankte Bauer auch den ausrichtenden Vereinen. Diesen überreichte die Bezirksjugendleiterin Heidi Münch als Dankeschön jeweils einen Futsal-Spielball. Die Titel hatten sich der SV Ochsenhausen (A-Jugend), die SGM Mettenberg (B-Jugend), der TSV Warthausen (C-Jugend), der FV Biberach I (D-Jugend) und der FV Olympia Laupheim (E-Jugend) geholt sowie bei den Mädchen der TSV Kirchberg (C-Juniorinnen) und der FC Bellamont (D-Juniorinnen).

Anschließend gab Bauer Hinweise zum Rückrundenspielbetrieb. F-Junioren bräuchten bei einem Einsatz bei den E-Junioren eine Spielberechtigung. Spielansetzungen an Schiri-Schulungsabenden seien nicht erlaubt. Die Spielerlisten sollten zeitnah erstellt werden. Daten von Trainern/Betreuern sollten möglichst umfassend im DFB-Net ergänzt werden. Jugend-Freundschaftsspielen seien rechtzeitig anzumelden per Mail an [email protected]. Im Spielberichtsbogen müssen Bilder der Spieler komplett eingestellt werden. Rückrundenbeginn für die B-, C-, D- und E-Jugend sei am 20. April. Das Pokalfinale der A-Junioren werde am 9. Mai (Christi Himmelfahrt) ausgetragen.

Bei Hallenmeisterschaften darf laut dem Bezirksjugendspielleiter von einem Verein in der jeweiligen Spielklasse nur eine Mannschaft an der Endrunde teilnehmen. Die Vereine sollten darüber selbst entscheiden.

Fioranelli-Petersohn hört auf

Die Bezirks-Referentin Schule/Verein, Angelika Fioranelli-Petersohn, bat die anwesenden Vereine darum, durch Einzelaktionen die Aufmerksamkeit von Jugendspielern und Jugendspielerinnen zu wecken und an ausgeschriebenen Wettkämpfen teilzunehmen. Besonders warb sie für den Lehrgang zum Junior-Coach, der vom 8. bis 12. Juli in Laupheim stattfindet.

Nach zwölf Jahren wird Fioranelli-Petersohn, die Lehrerin an der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim ist, laut Mitteilung ihre Tätigkeit zum Saisonende beenden. Ihre Kollegin Jasmin Schirmer aus dem Bezirk Donau werde diese im neuen Bezirk Oberschwaben übernehmen, so Fioranelli-Petersohn. Sie selbst bleibe aber weiterhin direkte Ansprechpartnerin für den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

132 Vereine im neuen Bezirk

Der Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner gab bekannt, dass der neue Bezirk Oberschwaben 132 Vereine umfassen werde. Im Jugendbereich gebe es fast eine Verdoppelung der Mannschaften. Bisher sind es im Bezirk Riß 61 Vereine, der Bezirk Donau hat 71 Clubs, 20 davon haben laut Kühner keine eigene Jugendmannschaft.

Der VR-Cup werde auch weiterhin stattfinden. Es sei wie bisher ein regionaler Spielbetrieb vorgesehen, die Bezirks- und Leistungsstaffeln im gesamten Bezirk. Die Zugehörigkeit der Regionenstaffel ergibt sich laut Kühner aus den Schiri-Gruppen (Regionenstaffel 8 und 9).