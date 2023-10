Es ist ein Neuanfang für den SV Bronnen gewesen. In Spiel eins nach dem Rücktritt von Akin Aktepe als Trainer standen am Ende zwar null Punkte im Duell mit dem Nachbarn SGM Alb-Lauchert aus Gammertingen und Kettenacker, doch mit der Leistung konnte auch Abteilungsleiter Dominik Brillert am Ende zufrieden sein. „Es war eine kämpferisch gute Leistung“, lobte er das Team. „Hut ab vor der Mannschaft.“ Er sei stolz auf sein Team.

Schiri gesteht Fehler ein

Dabei begann es gar nicht gut für den SV Bronnen. Schon in Minute zwei verpasste das Heimteam die Führung nach einer Eins-gegen-eins-Situation von Tufan Aktepe und musste in Minute acht sogar den Führungstreffer der Gäste schlucken. Nach einem langen Abschlag fand das „AS&AS“-Torduo zum ersten Mal an diesem Abend zusammen, Armin Steinhart bediente Alexander Sauter ‐ 1:0 (8.), nach Ansicht der Bronnener aus abseitsverdächtiger Position. „Das hat der Schiedsrichter nach dem Spiel auch zugegeben, Hut ab, dass er das gesagt hat und zu seinem Fehler stand“, lobte am Montag Dominik Brillert das offene Wort des Unparteiischen.

250 Zuschauer, wohl auch aufgrund des Wetters

„Aber insgesamt war es ein faires Derby, wenn auch hart umkämpft. Es hat sich niemand verletzt“, lobte Brillert. Einzig die Zahl von rund 250 Zuschauern enttäuschte alle Beteiligten wohl ein bisschen, war aber durch den Schlechtwettereinbruch erklärbar. „Ja, das war aber okay, natürlich hatten wir schon Derbys mit mehr Zuschauern“, so Brillert, dessen Bruder Raphael Brillert per Foulelfmeter für den Ausgleich sorgte (36.).

Brillert lobt den Gegner

„Die ersten 20, 25 Minuten haben wir eigentlich verschlafen, dann aber waren wir gut im Spiel, haben uns gut reingekämpft, am Ende der ersten Halbzeit waren wir eigentlich spielbestimmend“, rief sich Dominik Brillert das Spiel noch einmal ins Gedächtnis. „Es war ein enges Spiel, uns fehlte halt oft der letzte Ball und die SGM macht das dann schon sehr gut“, lobte er den Gegner. „Und wir waren nicht clever genug.“

Lucky Punch bringt den Gästesieg

Doch das Ende hätte auch anders sein können. „In der 88. Minute trifft Marco Kunz nach einer Ecke per Kopf die Latte, in der dritten Minute der Nachspielzeit kriegen wir das 1:2. Ein Lucky Punch der SGM“, ärgerte sich Dominik Brillert. „Unser Torwart wirft den Ball zu schnell ab, wir erlauben uns einen Ballverlust, der Ball kommt über Alexander Sauter zu Armin Steinhart ‐ 1:2. Das machen sie schon richtig gut. Wenn wir sauberer raus spielen, passiert wahrscheinlich nichts mehr und der Schiri pfeift ab. Und wir gehen mit einem Punkt raus. Ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen.“

Für die kommenden Wochen ist ihm nicht bang. „Die Mannschaft hält zusammen. Schon am Freitag waren 19 Spieler im Abschlusstraining. Was willst du mehr?“, fragt Brillert. „Das Spiel war eine gute Reaktion, trotz Niederlage.“ Aber auf der Leistung könne man aufbauen.

Es folgen wichtige Spiele für beide

Für Bronnen folgen richtungsweisende Spiele. Bis zur Winterpause warten noch Renhardsweiler (A), Bingen (H), Laiz (A), Fulgenstadt (H) und Neufra (A), ehe am letzten Vorrundenspieltag Bronnen zuschauen muss/darf. Zum Jahresabschluss steht ein Auswärtsspiel in Hettingen an. „Wir sind gut gewappnet“, sagt Brillert. „Ziel muss es sein, sich weiter zu festigen. Natürlich wollen wir nach dem zweiten Platz im Vorjahr im Mittelfeld oder sogar im oberen Drittel landen. Aber es ist alles eng. Die Liga ist mit den Absteigern aus der Bezirksliga viel stärker als vergangene Saison. Wir wollen die Entwicklung fortsetzen, es gilt als erste Priorität die Punkte zu holen, uns zu festigen“, sagt Brillert.

Die SGM Alb-Lauchert dagegen kann nach oben schielen, kann sich ‐ vor dem Hintergrund der anderen Ergebnisse, als Sieger des Spieltags fühlen. Zwei Punkte Rückstand bei gleicher Anzahl Spiele sind es zum Ersten SV Sigmaringen, einer zum SC Türkiyemspor. Echter Gradmesser dürfte am kommenden Wochenende gleich die SG Hettingen/Inneringen (H) sein. Es folgen Braunenweiler (A), Mengen II (H), Hohentengen II (A), Bolstern/Hochberg (H), und die beiden Auswärtsspiele in Bad Saulgau, bei Türkiyemspor und beim FVS.

Riedlingen kann die Räume nicht eng machen

Nur eine Woche nach dem 4:1-Sieg gegen den SV Ochsenhausen ist beim TSV Riedlingen schon wieder Ernüchterung eingekehrt. 1:3 beim TSV Harthausen/Scher, dem die Rothosen den ersten Dreier der Saison ermöglichten. „Die haben ihr Spiel gespielt und wir sind nicht damit zurechtgekommen“, sagte Spielertrainer Fabian Ragg (Foto: TSV) nach der Partie.

„Eigentlich hatten wir einen Plan vor dem Spiel. Wir wollten am Anfang hoch angreifen, das hat auch halbwegs funktioniert. Aber wir sind nicht zusammengekommen. Auf den Außen waren wir viel zu offen, meines Erachtens. Im Mittelfeld haben wir gar keinen Zugriff bekommen, vor allem ich nicht“, ordnete Ragg seine Leistung ein. „Da waren sie einfach stark. Die Gegentore selber waren ein Freistoß aus dem Nichts, ein Handelfmeter und ein Schuss nach einer Ecke. Es war ja nicht so, dass da Übergewicht da war“, fand Fabian Ragg.

Jetzt folgen drei Heimspiele

Nun, für Riedlingen bleibt es anspruchsvoll. Sieben Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Es folgen drei Heimspiele, gegen Straßberg, Sulmetingen und das erste Donauderby gegen den FC Mengen. Alle dürften sich noch ans 4:4 im Frühjahr erinnern. Danach folgt Donau-Derby Teil II gegen Hohentengen (A), ehe Balingen II (H), Baindt (A) und Heimenkirch (A) warten.