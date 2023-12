Bravo-Rufe aus jungen Kehlen für Figurentheater

Rappelvoll war das Refektorium des Kapuzinerklosters, als Angelika Jedelhauser mit ihrem „Theater Unterwegs“ auf Einladung der Riedlinger Stadtbibliothek dort zu Besuch war. Vorne saßen auf Kissen die Kinder, auf den Stühlen hinter ihnen Mamas, Papas oder Omas und Opas, der oder die eine andere auch einmal ein weiteres Kind auf dem Schoß, das sich nicht nach vorne getraut hatte, jedoch nicht weniger gebannt verfolgte, was sich in dem Werkzeugschrank abspielte. Dem Opa hat er gehört und weil er nicht mehr da ist, verbringt der kleine Bertil den Tag alleine im Haus. Doch als er es darin rumoren hört, macht er sich auf den Weg und erkundet, woher die Geräusche kommen. Nils Karlsson Däumling hat sich darin eingenistet und wie es sein Name sagt, ein ganz kleiner Kerl.

Angelika Jedelhauser hat die Erzählung von Astrid Lindgren als Vorlage für ihr Figurentheater genommen, hier und dort jedoch abgewandelt. Sie selber schlüpft in die Rolle des kleinen Bertil, der dank das Zauberwortes beim Drehen der Schraube am Schrank so klein wird wie Nils und damit einen Spielkameraden findet.

Die Kinder in Riedlingen haben viel zu lachen, wenn die Püppchen turnen oder an einem riesigen Brot knabbern, kommentieren ganz aufgeregt das „echte“ Feuer, das Nils mit einem Streichholz entzündet, kichern, als sich die beiden Winzlinge in einer für sie riesigen Tasse mit Hagebuttentee ihre Füße baden, helfen lautstark, wenn Bertil das Verwandlungs-Zauberwort vergessen hat.

Ganz nebenbei erfahren die kleinen und größeren Kinder, was es heißt, alleine zu sein und dann einen Freund zu finden, für den man einiges tun kann, zum Beispiel ein altes Tee-Kännlein als Ofen nutzen oder ihm aus dem Puppenhaus einen Sessel holen und nicht zu vergessen, Opas Kopfkissen, in dem er schließlich ganz verschwindet.

Angelika Jedelhauser hat an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Figurentheater studiert und 2002 das Theater Unterwegs gegründet. Der Name ist Programm. Jetzt startet sie von Bad Waldsee aus, um mit ihren kleinen von ihr selber gefertigten Figuren unterwegs zu sein. „Bravo“-Rufe aus vielen jungen Kehlen schallten durch den Raum, als Bertil den kleinen Nils in eine Mütze steckt, um ihn mit in die Wohnung zu nehmen, als seine Eltern zurückkehren.