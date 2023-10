Bravo Joāo und Muito obrigado!

Der brasilianische Akkordeonist, Komponist und Musiker Joāo Pedro Teixeira spielte in Biberach voller Leidenschaft auf drei Instrumenten mehrere Stunden Stücke aus seiner eigenen Feder sowie Interpretationen klassischer Werke ingeniös und einfühlsam für die vielen Freunde und Zuhörer. In der Reihe „Club modern“ stand das Akkordeon an diesem Abend absolut im Mittelpunkt des Heinz H. Engler-Forums.

Musikdirektor Andreas Winter begrüßte den Ausnahmekünstler auf seiner Tour durch Europa und freute sich besonders auf den Stopp in Biberach und auf die Akkordeonmusik. Mitorganisiert hat den Auftritt das Biberacher Harmonikaorchester und dessen Leiterin Ursula Glöggler-Sproll. Joāo und sein Team wurden kurzerhand ein paar Tage in ihre Familie aufgenommen.

Stücke wie „Suite per Matilda“, „Forró Para o Companeāo“ oder „Sinhô do Pascoal“ begeisterten das Publikum und zeigten die geniale Musikalität des Spielers, dessen Hände die Tasten und Knöpfe quasi streichelten. Der Forró, ein Paartanz und Musikstil aus Brasilien, zeigte den südamerikanischen Esprit auf dem Akkordeon.

Bei Vivaldis Winter aus den „Vier Jahreszeiten“ fegten die Finger über die Diskanttastatur, während der Bassteil die Melodie teilweise übernahm und ein ganzes Symphonieorchester mit Schüttelbalg und höchster Intonationspunktion auf der Harmonika ersetzt wurde.

Brillant erklangen mehrere Zugaben wie eine „Samba par Ursula“ für die Biberacher Dirigentin und Astor Piazzolas „Libertango“. Der argentinische Großmeister wäre stolz gewesen auf diese Interpretation von Joāo.

Neben dem klassischen Akkordeon waren die Stücke auf einer kleineren diatonischen Harmonika und einer portugiesischen Concertina zu hören. Besonders die Concertina erzeugte ein ganz besonderes Klangbild mit tremoloartigem Nachhall in den Tonschwingungen. Das ergab pure Emotionen bei den teils tänzerischen, teils elegisch vorgetragenen Eigenkompositionen.

Einige Stücke aus der Feder des Künstlers erklangen an diesem Abend zum ersten Mal. So auch das für das Biberacher Harmonikaorchester komponierte „Bugio Biberach“. Wie viel Spaß Joāo dieser Auftritt machte zeigte sich neben zahlreichen Zugaben unter Standing Ovations des Publikums vor allem im Auftritt zusammen mit einem Ensemble des Harmonikaorchester und einem Stück „Nos Campos da Lapa“, das erst kurz vor dem Konzert zusammen geübt wurde. Bravissimo!