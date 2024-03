Brauchtumsfreunde Birkenhard unter neuem Vorsitz

Bei den turnusmäßigen Wahlen in der Jahreshauptversammlung der Brauchtumsfreunde Birkenhard, wurde Constantin Weber einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Paul Weber, der das Amt des 1. Vorsitzenden seit der Gründung des Vereins im Jahr 2006 ausgeführt hat, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Der Schriftführer Roland Zell sowie die 1. Beisitzerin Ulrike Bek wurden jeweils in ihren Funktionen bestätigt. Als 4. Beisitzer wurde Paul Weber gewählt, der somit dem Vereinsausschuss erhalten bleibt. Bei der Jahreshauptversammlung der Brauchtumsfreunde Birkenhard am 09.03.2024 konnte der 1. Vorsitzende Paul Weber erfreulicherweise zahlreiche anwesende Vereinsmitglieder begrüßen. Der Vorsitzende berichtete von einem sehr erfolgreichen Vereinsjahr 2023 und lobte das außerordentliche Engagement der Vereinsmitglieder. Der Schriftführer Roland Zell erinnerte an die Vereinsaktivitäten im vergangen Vereinsjahr. Ende Februar wurde das Funkenfeuer errichtet und am Funkensonntag abgebrannt. Auch ein Ortsmaibaum wurde wieder gestaltet und vor der Kirche aufgestellt. Anfang Oktober wurde, erstmals seit der Corona-Zwangspause, wieder ein Tagesausflug mit dem Bus durchgeführt, der zur Heuneburg und zum Pfrunger Ried geführt hat. Die Möglichkeit, gemeinsam Rübengeister herzustellen, wurde von zahlreichen Rübengeisterschnitzern Ende Oktober dankbar angenommen und so blieben von den gut 270 Rüben fast keine mehr übrig. Der von Johannes Rabatscher in Vertretung des erkrankten Kassierer Karl Vunc vorgetragene Kassenbericht, war durchaus positiv, allerdings ließ der durchgeführte Tagesausflug den Bestand in der Vereinskasse etwas schrumpfen. Der 1. Vorsitzende Paul Weber warf zum Ende der Versammlung einen Blick auf noch geplante Aktionen im laufenden Vereinsjahr. Es soll wieder einen Ortsmaibaum gestaltet und aufgestellt werden. Im Juli ist das vereinsinterne Sommerfest geplant und im Oktober ist wieder eine Rübengeisterherstellaktion vorgesehen. Der monatliche Freitagshock im Vereinsraum, jeweils am letzten Freitag im Monat, soll ebenfalls weiterhin stattfinden. In seinem Grußwort sprach Herr Matzenmiller, der als Vertreter der Gemeinde Warthausen anwesend war, Lob und Anerkennung für das Wirken der Brauchtumsfreunde Birkenhard aus.

Weitere Informationen über die Brauchtumsfreunde Birkenhard gibt es unter: www.brauchtumsfreunde-birkenhard.de