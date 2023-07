BoriS–Berufswahlsiegel für Illertalschule Bonlanden

Die Illertalschule Bonlanden ist erstmals mit dem BoriS — Berufswahlsiegel Baden–Württemberg ausgezeichnet worden. Das Siegel zeichnet Schulen aus, die ihre Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise bei der Berufsorientierung unterstützen.

„Schülerinnen und Schüler frühzeitig dabei zu fördern, sich in der Vielfalt der Berufswelt zu orientieren ist extrem wichtig. Viele Jugendliche stehen am Ende ihrer Schulzeit vor der Herausforderung, sich zwischen rund 324 dualen Ausbildungsberufen, zahlreichen fachschulischen Ausbildungsgängen und einer kaum überschaubaren Zahl an Studiengängen zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die möglichst gut vorbereitet sein sollte. Die Berufsorientierung junger Menschen ist daher eine wichtige Aufgabe von Schulen und ihren Partnern und hat auch in der Arbeit unserer IHK einen hohen Stellenwert“, betont Petra Engstler–Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm. Die Illertalschule war eine von sechs Schulen aus der IHK–Region, die bei dem Termin ausgezeichnet wurden. Für Bonlanden war es die Erstzertifizierung, andere Schulen wurden rezertifiziert.

Das Projekt BoriS ist ein Netzwerk initiiert worden, das landesweit die Zusammenarbeit beim Übergang zwischen Schule und Beruf stärken soll. Alle interessierten weiterführenden Schulen in Baden–Württemberg waren zum 16. Mal aufgerufen, ihre Leistung unter Beweis zu stellen. Eine Jury aus Vertretern der Unternehmen, Schulen und Bildungsberatern hat die Angebote unter die Lupe genommen. Bei den gewürdigten Projekten zur Berufsorientierung steht der herausragende Austausch zwischen Schule und Wirtschaft im Vordergrund. Das Projektspektrum reicht von Schülerfirmen über schulisch organisierte Be–rufs–Infotage bis hin zu gewachsenen Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen.