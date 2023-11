Bogensportler starten in die Saison

Mit dem ersten Wettkampftag in der Landesoberliga Süd Recurve startete für die Bogenschützen der TG Biberach am Sonntag, den 5. November die Hallensaison. Die erste Mannschaft, bestehend aus Isabel Herzig, Anika Herzig, Stephanie Kolb, Günter Schilling und Sandro Castrignanò, konnte nach spannenden Matches den dritten Platz erzielen.

Im ersten Match des Tages gegen den BS Nürtingen 2 reichten ein gewonnener und ein unentschiedener Satz nicht aus, und das Match ging mit 7:3 an Nürtingen. Dafür hatte der SV Tell Weilheim /Teck 2 keine Chance und die Biberacher konnten sich nach drei Sätzen und einem klaren 6:0 die ersten beiden Matchpunkt holen. Umgekehrt musste die TG Biberach im nächsten Match gegen den SV Laupheim eine Niederlage mit 0:6 hinnehmen. Doch vor der Pause gelang ihnen ein weiterer Sieg gegen die SGes Seebronn, wodurch sie mit zwei gewonnenen und zwei verlorenen Matches auf dem vierten Platz standen.

In den beiden folgenden Matches gegen die starken Tabellenanführer konnte die TG Biberach überraschend zwei Siege verbuchen. Gegen den PSV Reutlingen gelang ein packender Sieg in drei Sätzen mit 55:51, 55:52 und 54:51 Ringen, was zwei wichtige Matchpunkte einbrachte. Gegen den BS Laichinger Alb kämpften sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten und zwei verlorenen Sätzen mit drei gewonnenen Sätzen zurück und gewannen das Match. Somit konnte die TG Biberach auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Im letzten Match gegen die direkten Tabellenverfolger SV Villingendorf änderte sich durch das Unentschieden nach fünf umkämpften Sätzen nichts mehr. Die TG Biberach schloss den ersten von vier Wettkampftagen erfolgreich unter den TOP 3 der Landesoberliga Süd ab.