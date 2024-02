Blick hinter die Kulissen der Finanzwelt

In einer kurzweiligen Vortragsveranstaltung verknüpften der amtierende Sparkassenpräsident Baden-Württembergs, Peter Schneider, und der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Neu-Ulm eG, Dr. Wolfgang Seel, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Finanzwirtschaft. Etwa 500 Schülerinnen und Schüler der Gebhard-Müller-Schule (GMS) in Biberach mit kaufmännischem Schwerpunkt erhielten die Gelegenheit, die Perspektiven zweier führender Köpfe der Finanzbranche zu erleben.

Schulleiter Thomas Ohlhauser und der 1. Vorsitzende des Vereins der Ehemaligen und Freunde der GMS Hans Lenkawa begrüßten an diesem besonderen Tag beide Redner, Mitglieder des Fördervereins, Lehrkräfte und Schülerschaft.

Den Auftakt machte Peter Schneider, der eine besondere Rolle in der Schulgeschichte der GMS spielt. Unter seiner Amtszeit als Landrat des Landkreises Biberach wurde der Beschluss für den Neubau der GMS gefasst und umgesetzt. In seinem Vortrag beleuchtete Peter Schneider die Frage, ob eine eigene Finanzwirtschaft in Deutschland noch notwendig sei. Ein Blick in die Vergangenheit und Gegenwart offenbare dabei die Wichtigkeit von Regionalbanken für die Wirtschaftsentwicklung, insbesondere im Kontext der Nachkriegszeit, der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie.

Einen Blick in die Zukunft richtete hingegen Dr. Wolfgang Seel, welcher als ehemaliger Schüler des Berufskollegs und der kaufmännischen Berufsschule der GMS eine persönliche Verbundenheit zur GMS hat. In seinem zukunftsweisenden Vortrag referierte Dr. Seel über die Finanzwelt im Kontext der Nachhaltigkeit bei Kreditinstituten. Die Herausforderungen und Erfahrungen der VR-Bank Neu-Ulm als Pilotbank in Sachen Nachhaltigkeit boten einen greifbaren Ausblick auf künftige Perspektiven.

Die Vortragsveranstaltung fand ihren Abschluss in einer Fragerunde, in der die Schülerinnen und Schüler persönliche, fachliche und zukunftsorientierte Fragen stellten. Von besonderem Interesse waren hierbei berufliche Werdegänge der Redner, die Expertensicht auf Zukunftsherausforderungen wie Digitalisierung und Ratschläge für Finanzinteressierte der GMS.

Die Vortragsveranstaltung bot den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Finanzwelt und eine mögliche Inspiration für den eigenen Zukunftsweg. Sie endete mit dem Gefühl, nicht nur Zuhörer, sondern aktive Teilnehmer an einem Dialog über die Zukunft der Wirtschaft