Blasmusik-Kreisverband besucht Landtag und Sparkassenverband

Der Tagesausflug der Vorstandschaft des Blasmusik-Kreisverband Biberach hat am Mittwoch 28. Februar nach Stuttgart geführt. Grund dafür war eine Einladung von Sparkassenpräsident und ehemaligem Biberacher Landrat Peter Schneider sowie dem Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger.

Bereits um 9.15 Uhr wurde die Gruppe aus Biberach im Landtag erwartet, wo bereits eine Plenarsitzung lief. Nach einer kurzen Einweisung wurde die Gruppe auf die Besuchertribüne des Landtags geleitet, wo gerade eine aktuelle Debatte zu den Vorfällen rund um den politischen Aschermittwoch in Biberach im Gange war. Anschließend nahm sich der für den Wahlkreis Biberach gewählte Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) eine halbe Stunde Zeit für die Gruppe. Er berichtete über seine Arbeit als Abgeordneter in Stuttgart und in seinem Wahlkreis. Ebenso gab er Antworten zu allen Fragen aus der Besuchergruppe.

Nach einem kurzen Fußmarsch zum Gebäude der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erwartete Sparkassenpräsident Peter Schneider die Gruppe zum Mittagessen. Schneider wird Ende April seinen Posten als Präsident des Sparkassenverbandes aufgeben und in den Ruhestand gehen. Bei Kaffee und Kuchen gab Peter Schneider einen umfangreichen Überblick über die Arbeit des Sparkassenverbandes und die Entwicklung der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg.

Einen eindrucksvollen Blick über die Stadt, die Gleisanlagen und die S 21-Baustelle bot sich den Ausflüglern beim Rundgang mit Peter Schneider über die Dachterrassen des Sparkassengebäudes.

Gegen 18 Uhr war die Gruppe mit vielen Informationen und Eindrücken wieder zurück in Biberach.