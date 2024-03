BLAPF-Fonds unterstützt Jugend der Kirchengemeinde St. Urban

Die Kirchengemeinde St. Urban in Reinstetten hat 500 Euro aus dem BLAPF-Fonds für eine Terrasse bekommen. Die Terrasse schließt an den bestehenden Jugendraum des katholischen Gemeindezentrums an und erweitert den Raum für die Jugendarbeit deutlich. Im Sommer und bei gutem Wetter können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen so nach draußen ausweichen. In einem gemeinsamen Projekt halfen auch viele Jugendlichen mit. Es musste zuerst der Mutterboden abgetragen werden, weil die Terrasse an einem leichten Hang gebaut wurde. Dann wurde die Fläche aufgekiest und gepflastert, es wurden Randsteine gesetzt und davor eine Hecke gepflanzt. Besonders freut uns, dass das BLAPF-Logo an der Seite der Terrasse sichtbar ist.

Der BLAPF-Fonds unterstützt Jugendarbeit im Landkreis Biberach. Voraussetzung ist, dass Kinder und Jugendliche von der Aktion bzw. dem Angebot profitieren und das Angebot gemeinwohlorientiert ist. Jugend- und Kindergruppen die etwas für sich oder für andere auf die Beine stellen, sowie Erwachsene, die etwas für Kinder und Jugendliche starten wollen, können sich jederzeit für eine Unterstützung aus dem BLAPF- Fonds bewerben. Ihr müsst nicht Mitglied in einem Verein oder einer festen Jugendgruppe sein, sondern auch spontane Initiativen und Buden können einen Zuschuss bekommen. Die Maximalförderung pro Projekt beträgt 500€. Weitere Informationen gibt es auf www.blapf.de oder über [email protected]