BLAPF-Fonds unterstützt Graffiti zu Kinderrechten

Der Kinderschutzbund Biberach beauftragt anlässlich seines 50 jährigen Bestehens das größte Wandgemälde in der Stadt Biberach an der Fassade der Mali-Gemeinschaftsschule. Thema des Kunstprojektes, realisiert und umgesetzt von Urban Artist Daschu, sind Kinderrechte. Diese stellt er in Seifenblasen dar. Pauline Billwiller vom Kinderschutzbund Biberach nimmt den Scheck über 500 Euro vom Kreisjugendring Vorsitzenden Andreas Heinzel entgegen. „Wir freuen uns über jede Unterstützung, hat doch das Projekt nun so große Dimensionen angenommen“ erzählt die stellvertretende Vorsitzende Pauline Billwiller. Mit der Unterstützung auf dem BLAPF-Fonds kann ein kleiner Teil der Kosten übernommen werden. „Wie lange das Projekt hier noch dauert ist nicht so genau abzusehen, Daschu steht jeden Tag auf dem großen Steiger und gestaltet die Wand“. Bei der großen Geburtstagsparty am Samstag, 16. September wurde das Gemälde offiziell enthüllt.

„BLAPF“ ist das Biberacher Jugendgetränk des Kreisjugendrings Biberach, das von Burkhardt Fruchtsäfte aus Laichingen hergestellt und vertrieben wird. Von jeder verkauften Flasche gehen 5 Cent in den BLAPF-Fonds, aus welchem verschiedene Projekte und Aktionen von und für Kinder und Jugendliche im Landkreis Biberach unterstützt werden. Durch die Aktionen oder Projekte sollen Kinder und Jugendliche profitieren und das Angebot muss gemeinwohlorientiert sein. Bewerbungen von Vereinen, Buden oder Initiativen können jederzeit über [email protected] eingereicht werden. Dafür muss das Projekt lediglich kurz vorgestellt werden und eine Kostenaufstellung beigelegt werden. Weitere Informationen befinden sich auf der Homepage www.blapf.de