Bis 31. Juli für Kulturpreis bewerben

Die Bewerbungsphase für den Bruno–Frey–Kulturpreis läuft noch bis Montag, 31. Juli. Bewerben können sich Personen, Gruppen, Vereine und Schulen in den Kategorien Musik, Theater, Bildende Kunst und Literatur. Voraussetzung ist, dass an dem Projekt überwiegend Menschen unter 30 Jahren aus dem Landkreis Biberach beteiligt sind. Das Gewinnerprojekt erhält in diesem Jahr 5000 Euro Prämie, während die restlichen 20.000 Euro auf mehrere Förderpreise aufgeteilt werden.

