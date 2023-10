Birkenhard

Wetzstein löst WM-Ticket

Varese / Lesedauer: 2 min

Der Radsportler Jens Wetzstein vom SV Birkenhard ist beim Zeitfahren in Varese (Italien) in der Klasse M 65/69 auf den dritten Platz gefahren. (Foto: Privat )

Der Radsportler Jens Wetzstein vom SV Birkenhard ist beim Zeitfahren in Varese (Italien) in der Klasse M 65/69 auf den dritten Platz gefahren. Die Veranstaltung „Tre Valli Varesine“ gehörte zur Gran-Fondo-World-Series des Weltverbands UCI und diente zugleich als Qualifikationsevent für die Weltmeisterschaft 2024 in Aalborg (Dänemark), für die sich Wetzstein mit seinem Ergebnis direkt qualifizierte.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 14:19 Von: sz