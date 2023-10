Fischer läuft in Riedlingen auf Platz drei

Florian Fischer und Gustav Mayer haben bei den Kreiswaldlaufmeisterschaften in Riedlingen die Farben des SV Birkenhard vertreten.

Nachdem Fischer laut Mitteilung im Oktober schon schon Halbmarathons absolviert hatte und dabei zweimal unter der magischen Marke von 1:20 Stunde geblieben war, ließ er es in Riedlingen über die Acht-Kilometer-Strecke ruhiger angehen. Nach 31:18 Minuten erreichte Fischer als Dritter der Gesamtwertung das Ziel und wurde Zweiter in seiner Altersklasse.

Gustav Mayer absolvierte die Mittelstrecke über 4,5 Kilometer und sicherte sich in 29:58 Minuten als ältester Teilnehmer den Sieg in seiner Altersklasse. Insgesamt rund 50 Läufer waren am Start.