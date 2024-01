Bei der 46. Crosslaufserie Oberschwaben steht die Gesamtsiegerin bereits fest

Bei der 46. Crosslaufserie Oberschwaben ist bereits die erste Vorentscheidung gefallen. Bei der dritten von insgesamt vier Stationen hat sich Lisa Fuchs vom Allgäuer Sport Haschko Team den dritten Sieg gesichert und ist in der Gesamtwertung nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Spannend bleibt es bei den Männern. Hier hat nun aber Robert Fülle vom Tomerdinger Leichtathletikverein nach seinem zweiten Erfolg die besten Karten.

192 Läufer gingen bei strahlendem Sonnenschein in den verschiedenen Nachwuchswettbewerben, dem Jedermannscross und dem Hauptlauf an den Start. In fast allen Wettbewerben konnten auch heimische Läufer auftrumpfen. So konnte Christoph Locherer, Abteilungsleiter des ausrichtenden SV Birkenhard Leichtathletik, ein positives Fazit ziehen: „Es war ein rundum gelungener Samstag.“ Von 9 Uhr morgens, als die Helfer mit der Vorbereitung der Strecke begannen, bis zur Siegerehrung am Nachmittag habe alles reibungslos funktioniert. Locherer freute sich zudem über die vielen positiven Rückmeldungen und schwärmte vom großen Helferteam: „Es ist schön zu sehen, wenn jeder gern hilft und die Arbeit nicht als lästige Pflicht empfindet.“ Zur guten Stimmung trug auch das perfekte Wetter bei. Zudem konnten die bestens vorbereiteten Sprecher Markus Kaiser und Jürgen Wiemer immer wieder herausragende Resultate der SVB-Läufer verkünden.

Die Entscheidungen bei den Männern und Frauen machten derweil die Favoriten aus anderen Vereinen unter sich aus. In der Frauenkonkurrenz des Hauptlaufs komplettierten wie schon bei den ersten Läufen in Vogt und Blitzenreute Jana Legler (SSV Ulm) und Paulina Wolf (TSV Reute Runners) das Treppchen. Siegerin Lisa Fuchs benötigte 26:57 Minuten für die 7,2 Kilometer. Jana Legler folgte mit 28:21 vor Paulina Wolf mit 28:56 Minuten. Nur um acht Sekunden verpasste Anna Trützschler von der TG Biberach einen Podestplatz. Einen guten zwölften Platz erzielte zudem Anne Rother vom SV Birkenhard (32:59 min). Insgesamt gingen im Hauptlauf 27 Läuferinnen an den Start.

Wesentlich größer war das Teilnehmerfeld bei den Männern. Hier standen 84 Teilnehmer an der Startlinie. Wie schon in der ersten Hälfte der Crosslaufserie dominierten wieder die Tomerdinger Läufer das Geschehen und belegten die Ränge eins bis vier. Doch gleich hinter den Favoriten lief Sebastian Kuhn vom SV Birkenhard über die Ziellinie. „Der Lauf war top“, freute sich der 27-Jährige über sein gutes Abschneiden. Kuhn war bereits beim Auftakt der Crosslaufserie in Blitzenreute als Neunter in die Top Ten gelaufen, in Vogt hatte er nicht teilgenommen. „Es war ein cooler Lauf auf einer coolen Strecke, die technisch teilweise schwierig war“, berichtete Kuhn. Er habe es zunächst etwas langsamer angehen lassen. „Mit einem Zielsprint konnte ich dann noch von Platz sieben auf Platz fünf vorlaufen“, schildert Kuhn das 300 Meter lange Schlussstück, das mit einer leichten Steigung zum Ziel führte.

Schneller als Kuhn waren nur die Tomerdinger Cracks. Lediglich beim Auftakt in Blitzenreute konnte sich mit Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) als Zweiter ein Läufer zwischen das Tomerdinger Quartett drängen. In Birkenhard hatte Robert Fülle die Nase vorn. Der 22-Jährige gehört auch bundesweit zu den stärksten Läufern, qualifizierte sich erst eine Woche zuvor beim Internationalen Stadtwerke Hallenmeeting in Sindelfingen über die 1500 Meter für die Deutschen Hallenmeisterschaften am 17. und 18. Februar in Leipzig. „Ich bin relativ gleichmäßig gelaufen, in der zweiten Runde zu den anderen aufgeschlossen und dann in der dritten Runde davongezogen“, schilderte Fülle den Rennverlauf.

Letztlich setzte sich Fülle mit einer Zeit von 23:19 Minuten durch. Es folgten die Vereinskameraden Matteo Geninazza (23:26 min), Aimen Haboubi (23:39 min) und Fabian Konrad (23:46 min). Der Birkenharder Kuhn (24:37 min) hatte 51 Sekunden Rückstand. Das gute Birkenharder Ergebnis rundeten Markus Fajerski (16., 27:03 min, 4. M35) und Jochen Schuhmacher (18., 28:10 min, 4. M40) ab, was dem Verein auch den starken zweiten Platz in der Teamwertung bescherte. In der Gesamtwertung hat Fülle nach seinem fünften Platz zum Auftakt in Blitzenreute und den Siegen in Vogt und Birkenhard die Führung übernommen. Doch vor allem Geninazzo (3./2./2.) und Haboubi (1./4./3.) liegen ihm dicht auf den Fersen.

Äußerst erfreulich waren aus heimischer Sicht die Ergebnisse im Jedermannscross, in dem es zwei Runden à 1,8 Kilometer zu bewältigen galt. In der zehn Teilnehmer starken Männerkonkurrenz landeten hinter dem überlegenen Sieger Jürgen Kerl aus Tomerdingen (12:55 min/Jahrgang 1970) Patrick Betz-Mors vom SV Birkenhard (14:24 min/Jg. 1995) und Raphael Hörnle von der TG Biberach (14:35/Jg. 1988). Von den vier Starterinnen lief Leonie Graul (Jahrgang 1995) vom SV Birkenhard mit 17:01 Minuten die schnellste Zeit vor Ilona Schuhmacher von der TG Biberach (17:06 min/Jg. 1980).

So schnitten die weiteren Starter von Vereinen aus der Region ab

TG Biberach:

Hauptlauf: Hans Schätzle (53., 32:52 min, Jg. 1976/11. M45), Yannik Streißle (57., 33:27 min, Jg. 2007/1. U18), Frank Streißle (69., 35:24 min, Jg. 1973/13. M50); Anna Dangelmayer (14., 34:36 min, Jg. 1986/4. W35); U12, 800 Meter: Peter Schmid (9., 3:21 min); U14 weiblich, 1,6 Kilometer: Jasmin Bohnert (7., 6:36 min).

SV Birkenhard:

Hauptlauf: Gustav Mayer (52:19 min; 83., Jg. 1949/1. M75).

RSC Biberach:

Hauptlauf: Christoph Brauner (32., 30:01 min, Jg. 1970/5. M50).

TSV Laupheim:

Hauptlauf: Manfred Krikler (22., 28:29 min, Jg. 1970/2. M50).

Run4Fun Laupheim:

Hauptlauf: Rainer Schäffold (79., 38:08, Jg. 1965/6. M55).

TSV Wain:

Hauptlauf: Ulrich Böhringer (84., 52:19, Jg. 1955/7. M65).

SV Ochsenhausen:

U14, 1,6 Kilometer: Valentin Rindle (7., 7:20 min, Jg. 2011).