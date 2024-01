Turbulenzen am laufenden Band

Die Theaterfreunde Binzwangen haben den turbulenten Dreiakter „Taxi, Taxi - Doppelt leben hält länger“ in der ausverkauften Binsenberghalle aufgeführt. Luca Hinderhofer, Vorsitzende der Theaterfreunde, begrüßte die Zuschauer und Ehrengäste, besonders Anita Göser, die ihr Regiedebüt hatte und in die Fußstapfen von Evelyn Reck trat.

Ein besonders gelungenes Bühnenbild, das in zwei unterschiedliche Wohnzimmer blicken ließ , eines in Weiß und eines in Mintgrün - war nach dem Öffnen des Vorhanges ein Hingucker, der zunächst verwirrte. Zwei junge Frauen in eleganten Satinhausmänteln sitzen nervös, jede in ihrem Sessel und mit dem Telefon in der Hand, melden sich mit Barbara Häberle aus dem Wohnzimmer in Cannstatt und Marie Häberle aus Degerloch, weil sie ihren Mann John Häberle vermissen. Leona Nusser spielt die Marie, Sabrina Traber die Barbara .

Im weiteren Verlauf wird Martin Selg als John Häberle von Kommissar Sigg aus Degerloch, dargestellt von Sven Ulfikowski, mit einer Kopfverletzung nach Hause gebracht. Bei der Vernehmung entstehen erste Ungereimtheiten im Leben von John. Um die Handgreiflichkeiten, die den Polizeieinsatz ausgelöst hatten, zu klären, engagieren sich beide Kommissare, unabhängig voneinander, im weiteren Verlauf in „inoffizieller Mission“. Mithilfe seines Nachbars Freddi Müller (Berthold Reck) führt John linkisch die Polizei und seine Frauen in ein Labyrinth fantastischer Ausreden und Lügen.

Es stellt sich heraus, dass er als Taxifahrer einer älteren Dame helfen wollte, die von zwei Personen bedrängt wurde, aber dann selbst ins Schussfeuer der alten Dame geriet, die ihn im Handgemenge versehentlich mit der Handtasche am Kopf verletzte. Nicht nur diese Kopfverletzung wird durch mehrere Aussagen in den folgenden Vernehmungen und sonstigen Dialogen verfälscht. In seiner anfänglichen Verwirrung vertraut sich John seinem Freund Freddi an und verrät ihm sein Geheimnis. Freddi, arbeitslos, sagt von sich: „I ghör zur wichtigsta Schtadistik für d’ Regierung“. Er entpuppt sich dann als Vermittler, verstrickt sich aber immer mehr durch seine kreativen, verzweifelten Verzerrungen der Wirklichkeit und gerät in immer größere Schwierigkeiten.

John rückt zunehmend mit der Wahrheit heraus, indem er sein Verhältnis mit zwei Frauen gesteht, mit denen er in unterschiedlichen Orten und Wohnungen lebt. Als Taxifahrer hat er die beste Möglichkeit, durch einen organisierten „Stundenplan“ sein Leben als Bigamist auf die Reihe zu bringen. Seine durch geheimnisvolle Abkürzungen getarnten Termine erklärt er Freddi: So steht SMM für „Samstag Morgen mit Marie“, HTB für „Halber Tag mit Barbara“ , KMM für „Knattra mit Marie“.

Neben den Kommissaren Sigg aus Degerloch und Kommissar Vogel (Roland Blumer) aus Cannstatt mischt sich zur weiteren Verwirrung noch der Obermieter Detlef Franklin ( Christian Lehnert) und der sensationslüstige Reporter (Matthias Brauner/am 29. Dezember Andreas Münst) ein. Detlef zog mit seinem Lebensgefährten Rüdiger gerade ins Haus ein und taucht immer wieder in der Wohnung auf, um sich etwas auszuleihen oder seine im Bad ausgelaufene karminrote Farbe in den Griff zu bekommen.

In schneller Folge und mit großartiger Mimik und Gestik häufen sich Verwechslungen und Verdrehungen, zum Spaß der Zuschauer, die alles mit zahlreichen Lachsalven und tosendem Applaus belohnten. So gibt sich Freddi als Herr Häberle oder als Bauer Müller aus, von John erhält ein fiktives Kind seinen Namen, das eventuell adoptiert werden soll, Marie wird als hysterische Nonne ausgegeben, die Großeltern als tödlich Verunglückte und Barbara als Transvestit Norbert. In einem Telefonat wird mitgeteilt: „Frau Häberle, Ihr Ma und dr Freddi send schwul, dr Freddi scho immer und Ihr Ma isch auf dr Gschmack komme!“ Letztlich bleibt kein Funken Wahrheit übrig, das von John aufgebaute Kartenhaus droht einzufallen.

Den Spielern der Krimikomödie mit dem englischen Originaltitel von Ray Conney „Run for your wife“ - übersetzt von Frank-Thomas Mende in „Taxi, Taxi - Doppelt leben hält länger“ - gelang es, ihr Publikum zu begeistern. Dazu kam, dass die angebotenen Speisen in den Pausen zum Stück passend benannt waren wie „Basic Love Marie“, „Special Love Barbara“, „The Same & The Same“ und „Schnelle Nummer“.

Zum Abschluss bedankte sich Hinderhofer bei den Spielern, den Souffleusen Marie Prause und Julia Mihaiu, Oliver Stumpp (Maske), Thomas Vögele (Technik), Philipp Zuchotzki (Bühnenbau) sowie bei der Designerin des Werbefolders, bei allen Helfern und bei den Zuschauern. Weitere Aufführungen: Freitag, 5. Januar, 19.30 Uhr, und Samstag, 6. Januar, 18 Uhr.