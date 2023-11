Lachen und Schlemmen in der Binsenberghalle

Auch dieses Jahr gibt es zum Jahreswechel in der Binsenberghalle Binzwangen wieder einiges zu lachen. Mit dem Stück „Doppelt Leben hält besser“ oder auch „Taxi Taxi“ möchten die Binzwanger Theaterfreunde an den Erfolg vom vergangenen Jahr anknüpfen, teilen die Akteure in einer Pressemeldung mit.

Mit „Taxi Taxi“ wird die Vorgeschichte zu schon im Jahr 2012 aufgeführten Stück „Lügen haben junge Beine“ erzählt. Hier werden den Zuschauern alte Bekannte und neue Gesichter auf der Bühne begegnen und sie mitnehmen in die verzwickte Situation von John Häberle.

Denn John ist Taxifahrer und Bigamist. Er hat also zwei Ehefrauen. Und weil die nichts voneinander wissen, führt er einen exakten Stundenplan und schafft es so, dass keiner sein Spielchen durchschaut. Bis er eines Abends einen Unfall mit seinem Taxi hat und beide Frauen die Polizei um Hilfe bitten. John führt die Polizei und seine Frauen in ein Labyrinth fantastischer Ausreden und Lügen: die harmlosen Ehefrauen verwandeln sich in Transvestiten und hysterische Nonnen, während Nachbar Detlef wahlweise zum Kind oder zum homosexuellen Verführer umgedichtet wird. Irgendwann ist kein Funken Wahrheit mehr übrig …

Anika Münst feiert mit Ray Cooneys Komödie ihr Regiedebüt. Damit an der Premiere Ende Dezember sicher kein Auge trocken bleibt, wird seit einigen Wochen meist abends, aber auch ganze Wochenenden lang fleißig geprobt.

Zu der turbulenten Handlung, aberwitzigen Dialogen und peinlichen Situationen auf der Bühne passt das kulinarische Angebot. Denn die Theaterfreunde bieten feine, auf das Stück abgestimmte Speisen im passenden Ambiente an.

Es wird insgesamt vier Abendvorstellungen geben. Die Aufführungen finden jeweils Freitag und Samstag statt, am 29. und 30. Dezember sowie 5. und 6. Januar

Eine Sitzplatzreservierung wird wie in den Vorjahren in Kürze auf der Webseite theaterfreunde-binzwangen.de angeboten.