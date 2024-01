Kurs mit dem Titel „Singen macht glücklich!“

Die Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Ertingen bietet am Freitag, 19. Januar, von 18 bis 21 Uhr im Raum der Begegnung, Schulstraße 30 in Binzwangen, einen Kurs an, mit der Dozentin Christine Eichner Musikerin, Gesanglehrerin und Pädagogin ist, zum Thema „Singen macht glücklich“.

Singen verbessert die Stimmung, bildet Glückshormone und ist somit förderlich für die körperliche und seelische Gesundheit. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer in sich hinein zu hören und zu spüren was einem selbst und der Stimme guttut.

Der Kurs besteht aus zwei Elementen: Im ersten Teil werden Atemübungen und Übungen zur Körperlockerung und Stimmbildung gemacht. Im zweiten Teil geht es um die Freude am Singen. Die Teilnehmer singen moderne Songs aus Pop, Soul oder Gospel. Außerdem werden Elemente aus der Methode „Circle Singing“ mit einfließen. Es sind keine Notenkenntnisse erforderlich. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro, die vor Ort bezahlt werden.

Anmeldung