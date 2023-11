Binzwangen

Der Musikverein Binzwangen gibt erstes Herbstkonzert

Binzwangen

Der Musikverein Binzwangen veranstaltet sein erstes Herbstkonzert in der Vereinsgeschichte. (Foto: Musikverein Binzwangen )

Der Musikverein Binzwangen veranstaltet am Samstag, 11. November, 20 Uhr, in der Binsenberghalle in Binzwangen sein erstes Herbstkonzert in der Vereinsgeschichte.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 09:39 Von: sz