„Naturjuwelen Oberschwabens“ heißt ein Bildband, der jetzt im Handel ist und am Sonntag, 26. November, im Kulturhaus Schloss Großlaupheim offiziell vorgestellt wird. Initiator ist Thomas Muth vom Laupheimer Fotokreis. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt er, wie das Projekt den Naturschutz in der Region unterstützen möchte und wie besondere Tierfotos entstehen.

Herr Muth, es gibt Fotos, wie Sie mit Ihrer Kamera bäuchlings auf einer Wiese liegen, kaum eine Armlänge von Wildschweinen entfernt. Haben Sie keine Angst vor großen Tieren?

Nicht in unseren Breiten. Wenn ich behutsam vorgehe, die Tiere mit meiner Anwesenheit vertraut mache und ihnen das Gefühl vermittle, dass ich keine Gefahr für sie darstelle, komme ich oft sehr nah an sie heran. Zu den Wildschweinen hatte ich auf diese Weise über Wochen eine Beziehung aufgebaut. Entspanntes Reden hilft übrigens auch.

Sie sprechen zu den Tieren?

(Muth lächelt) Ja, durchaus. Das kann nach meiner Erfahrung dazu beitragen, sich eine gewisse Akzeptanz zu erarbeiten.

Was gilt es sonst noch zu beachten?

Bei vielen Wildtieren kommt es darauf an, dass man sich ihnen entgegen der Windrichtung nähert und auf die Tarnung achtet.

Über den Naturfotografen Thomas Muth (56) wohnt seit 1999 in Bihlafingen. Der gelernte Feinwerkmechaniker ist als Fotograf Autodidakt. Seine Lieblingsmotive findet er in der heimischen Tierwelt. 2003 wurde er in die Gesellschaft für Naturfotografie aufgenommen. Muth ist Mitglied beim Nabu und im Laupheimer Fotokreis. Er hat die Jägerprüfung abgelegt, bezeichnet sich indes als „Jagdromantiker“, der ausschließlich Bilder schießt.

Wie gelingt es Ihnen, quasi unsichtbar zu sein?

Ich besitze ein umfangreiches Sortiment Tarnkleidung, geordnet nach Jahreszeiten. Im Herbst trage ich überwiegend Brauntöne, bei Schnee Weiß, im Frühjahr Grün und Gelb. Ich schlüpfe unter einen Umhang oder verstecke mich in einem Zelt, das sich farblich kaum von der Umgebung abhebt. Nur das Objektiv späht heraus.

Wie viel Nähe ermöglicht das?

Es haben schon Fuchskinder, ohne dass ihre Mutter alarmiert gewesen wäre, mit meinen Schnürsenkeln gespielt.

Stören die Kamerageräusche nicht?

Ich drücke immer schon den Auslöser, wenn zum Beispiel Füchse noch ein gutes Stück entfernt sind. So gewöhnen sie sich an das Geräusch. Dachse, die aus ihrem Bau kommen, machen beim ersten „Klick“ erschrocken kehrt. Doch schon bald nehmen sie einen neuen Anlauf. Nach kurzer Zeit spielt das Klicken keine Rolle mehr.

Bis gute Bilder „im Kasten“ sind, kann es dauern. Gleicht die Foto-Pirsch einem Geduldsspiel?

Das ist manchmal sehr anstrengend. Beim stundenlangen Ausharren schlafen schon mal Gliedmaßen ein und wo Schatten war, brennt plötzlich die Sonne vom Himmel. Oder es kriechen Nässe und Kälte an dir hoch. Man ist geneigt abzubrechen, bleibt aber aus Sorge, etwas zu verpassen.

In solchen Momenten profitiere ich von meiner Kenntnis, wie Tiere sich verhalten. In meinen Stammrevieren weiß ich bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit, wo es sich lohnen könnte anzusitzen.

Sie streifen seit Jahrzehnten durch heimische Wälder, Moore und Auen. Woher rührt Ihr Faible für die Naturfotografie?

Ich war schon als Kind liebend gern in der Natur unterwegs, um mit dem Fernglas Vögel, Insekten oder Schmetterlinge zu beobachten. Als Jugendlicher begann ich, Bildbände zu sammeln. Mit 16 habe ich mir mit Ferienarbeit meine erste Spiegelreflexkamera verdient ‐ und schnell erkannt, dass 50 Millimeter Brennweite zu wenig sind.

Also habe ich weiter gejobbt und meine Ausrüstung nach und nach ergänzt. Schon früh verspürte ich den Wunsch, andere an meinen Streifzügen teilhaben zu lassen. Heute will ich den Menschen mit emotionalen Bildern nicht nur die Schönheit und Vielfalt unserer heimischen Natur zeigen, sondern auch, wie schützenswert sie ist.

Ein Leitmotiv, das dem Projekt „Naturjuwelen Oberschwabens“ zugrunde liegt.

Den mitwirkenden Fotografinnen und Fotografen, die alle ehrenamtlich tätig waren, ist Naturschutz ein Herzensanliegen. Wir möchten möglichst viele Menschen sensibilisieren und für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur gewinnen. Auch in Oberschwaben wurden naturnahe Lebensräume geschädigt und zerstört.

Auch bei uns sterben die Insekten und in der Folge die Vögel. Und noch immer sehe ich bedrohliche Entwicklungen ‐ wo soll das enden? Das treibt mich um. Wir alle tragen Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren. Die Natur braucht Freunde.

Hinweis zum Bildband Thomas Muth/Werner Sauter/Moni Müller, „Naturjuwelen Oberschwabens“, Tecklenborg Verlag 2023, 176 Seiten, 34,50 Euro.

Wie sind Sie bei der Konzeption und Realisierung des Buches vorgegangen?

Ein Aufruf in der WhatsApp-Gruppe des Laupheimer Fotokreises ‐ „wer hat Lust, mitzumachen?“ ‐ fand rege Resonanz. Am Ende haben 22 Fotografinnen und Fotografen von Ulm bis zum Bodensee Bilder beigesteuert. Wir haben uns für die Aufnahmen drei Jahre Zeit genommen. Am Ende lagen uns mehr als 5000 Bilder vor; 2000 schafften es in die engere Wahl, 550 wurden an den Tecklenborg Verlag weitergeleitet, 220 im Buch veröffentlicht.

Moni Müller, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, hat ebenso informative wie einfühlsame Begleittexte verfasst. Aus dem Projekt sind außerdem eine Wanderausstellung und eine Multivisionsschau hervorgegangen. Mögliche Gewinne wollen wir für Naturschutzprojekte in unserer Region spenden.

Löst sich die Projektgruppe jetzt auf?

Nein. Der Naturschutzbund Biberach hat uns als Untergruppe aufgenommen. Weil wir selbst kein eingetragener gemeinnütziger Verein sind und uns deshalb schwer taten mit der Sponsorensuche, musste eine Lösung gefunden werden. Die haben wir nun über die Mitgliedschaft beim Nabu Biberach. Für die Zukunft sind gemeinsame Aktionen geplant.

+ + Diese Multivisionsschau zeigt Vielfalt der Natur Oberschwabens + +