Junge Musiker begeistern mit ihrem Spiel

Liebevoll frühlingshaft-österlich dekoriert gewesen ist der Pfarrstadel Bihlafingen für das Frühjahrsvorspiel der Bihlafinger Musikschülerinnen und Musikschüler der städtischen Musikschule Gregorianum Laupheim. Rund 60 Zuhörer waren am Samstagnachmittag dorthin gekommen, um den Kindern und Jugendlichen für ihre gelungenen Beiträge kräftig zu applaudieren.

„Dass so viele Besucher gekommen sind, zeigt, dass wir stolz sein können auf die vielen Kinder, die hier Musik lernen können“, freute sich Bihlafingens Ortsvorsteherin Rita Stetter. Für Bihlafingen, das über keinen eigenen Musikverein verfügt, sei es ein Glücksfall, dass es die Außenstelle der Musikschule Gregorianum gebe, so Stetter.

Im Jubiläumsjahr 50 Jahre Musikschule Gregorianum hatte sich Hedwig Ruf-Hörmann für das Schülervorspiel etwas Besonderes einfallen lassen. 1997 wurde „Zweigstelle“ offiziell eröffnet, und fast genauso lange unterrichtet die Musiklehrerin nicht nur in Laupheim Musikalische Früherziehung, Blockflöte und Klavier, sondern auch in Bihlafingen. So konnte sie nun mit Jana Arlt eine ihrer ersten Blockflötenschülerinnen, die mittlerweile selbst Mutter einer Tochter ist, zu einem kleinen Auftritt überreden. Ihre Tochter Mila wiederum spielte mit ihrer Tante Jasmin, ebenfalls langjährige Klavierschülerin von Hedwig Ruf-Hörmann, ein kleines Duett auf dem Klavier - ein musikalisches Familienprojekt.

Zwischen den einzelnen Instrumentalbeiträgen zeigten die Kinder der Musikalischen Früherziehungs-Gruppe, wie es aussieht, wenn die Winterschlaftiere aus ihrem Schlaf erwachen oder die Zugvögel wieder zurückkehren. Ihren ersten großen Auftritt hatte die „Bihlafinger Superband“ mit Leon Teichmann als Lead-Flötist. Begleitet von Angelina Wörz (Schlagzeug), Janos Rieger (Saxofon und E-Bass), Liam Rieger (E-Gitarre) und Bianca Gleißner (Klavier), bis auf eine Ausnahme alle ebenfalls Schüler der Musikschule, begeisterten mit dem Titanic-Hit „My heart will go on“ in einem Arrangement von Musikschulleiter Tim Beck.

„Ich komme wirklich gerne nach Bihlafingen“, beschloss Hedwig Ruf-Hörmann das Vorspiel, „weil ihr immer so viel übt!“