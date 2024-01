Der Teufel treibt im Kloster in Bihlafingen sein Unwesen

Mit dem Theaterstück „Em Kloschdr isch dr Deifl los“ (Im Kloster ist der Teufel los) hat am Samstag, 6. Januar, „D’ Bihlafenger Theaterkischda“ einen außergewöhnlichen Einblick in die hiesige klösterliche Welt gegeben.

Das Leben im Kloster ist den meisten verborgen, da es immer weniger dieser spirituellen Orte gibt. Nicht nur die Klöster und mit ihnen die Klosterinsassen sterben langsam aus, sondern auch das Wissen um den klösterlichen Glauben geht zusehends verloren. Seit die Wissenschaft fast jedes Phänomen erklären kann, glaubt kaum jemand mehr an mysteriöse Wesen wie den Teufel. Er wird in der Bibel als Gegensatz des Guten beschrieben, wobei der Teufel bekanntlich der Böse ist. Seit der Glauben an das Mysteriöse schwindet, ist auch der böse Teufel vom Aussterben bedroht. So verdankt man der „D’Bihlafenger Theaterkischda“ eine beeindruckende Einsicht in das Klosterleben und dessen Beschwerlichkeiten, die sich ergeben, wenn die Äbtissin und Teufelsaustreiberin Walburga Teufel ungebeten in der beschaulichen Klostergemeinschaft in Bihlafingen für klösterliche Ordnung sorgen will.

Die Welt der drei Klosterbrüder ist offenbar in Ordnung im kleinen Bihlafinger Kloster, auch wenn es hinter der Klostermauer nicht ganz fromm hergeht. Der Klosterleiter Vadr Done (Steffen Rapp) hat permanent eine Liebelei mit der Postbotin Vera Scherrig (Kathrin Wörz) und meint: „Wir müssen mit unserem sündhaften Leben aufhören und zwar gleich“. Sein Braumeister Willi Hopfa (Florian Hermann) schaut regelmäßig zu tief in seinen Bierkrug und der Gärtner Hanne Hanf (Michael Bammert) baut im Klostergarten heimlich berauschendes Klostergras an, das er als Weihrauch tarnt. Trotz ihrer wissentlichen Verfehlungen führen die drei Klosterbrüder ein glückliches und zufriedenes Leben, das sie nicht ändern möchten.

Der Polizist Bodo Biddl (Jürgen Fricker) kann trotz seiner Position keine gesetzliche Ordnung im Kloster herstellen. Auch die Reinigungsfrau Natalia Michailowa (Carmen Stofer) kommt dem Schmutz im Kloster nicht bei. Selbst das Bihlafinger Herrgöttle kann seine Augen vor den Verfehlungen der drei scheinheiligen Klosterbrüder nicht ganz verschließen. So hört der Bischof der Diözese von den klösterlichen Missständen und schickt einen Aufpasser ins Kloster, nämlich die Äbtissin und Teufelsaustreiberin Walburga Teufel (Toni Miller). Ihr Name ist Programm. Sie macht den Klosterinsassen das Leben zur Hölle, nicht zuletzt wegen einer Teufelsaustreibung, die sie an den drei Klosterbrüdern vornimmt. Die verärgerten Mönche schmieden deswegen zusammen mit ihrem Freund, dem Leichenbestatter Boiner Karle (Gabriel Huber) einen Plan, um die äußerst unangenehme Äbtissin Teufel wieder los zu werden. Sie alle sind sich einig: „Der Teufel muss weg!“ Ihr Plan ist perfide und dreht den teuflischen Spieß um. Nun kommt der Satan ins Spiel. Der klösterliche Irrsinn nimmt seinen Lauf und hat für die Klosterbrüder ein überraschendes Ende.

Der „D’ Bihlafenger Theaterkischda“ ist es gelungen, mit der klösterlichen Komödie eine heitere Darstellung in das ach zu weltliche Kloster in Bihlafingen zu geben. Die Zuschauer verbringen dabei überaus amüsante Stunden und dürfen schmunzelnd hinter die heimischen Klostermauern sehen. Vorstand Michael Wörz stellte zum Schluss des gelungenen Theaterstücks die ganze hervorragende Theatergruppe einschließlich der verborgenen Souffleuse Manuela Rapp vor.

Aufführungen finden statt am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr; Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr; Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr; und am Samstag, 3. Februar, um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn, Bewirtung an jedem Abend.

