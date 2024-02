Am Wochenende ist in der Region einiges los (im Uhrzeigersinn): TV-Koch Nelson Müller kommt nach Ulm, in Laupheim findet eine Silent Party statt, Komiker Salim Samatou tritt in Ulm auf und die Big Band Friends Connection ist in Biberach zu hören.

(Foto: MTS GmbH/Nina Stiller, Kulturhaus Laupheim, Simone Ramiro, Friends Connection )