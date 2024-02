Biberacher Vereinsturnier mit Gedränge an der Spitze

Beim Biberacher Vereinsturnier liegt die Spitzengruppe immer enger beieinander und wird nach fünf Runden auch eher größer als kleiner. Nach einem weiteren Remis liegt Oberligaspieler Rainer Birkenmaier erstmals im Hintertreffen. Allerdings muß Youngster Erik Hobson seine Nachholpartie erst einmal gewinnen.

In Runde 5 stand Birkenmaier gegen Frank Zessin zwar stets leicht besser, fand aber nie eine entscheidende Wendung und so hielt Zessin ein gerechtes Remis. Viel Druck übte auch Felix Funk im Landesligaduell mit Luzia Sander aus. Sanders Figuren waren sehr unglücklich positioniert und Funk münzte seine Vorteile in einen sicheren Sieg um. Erstmals gewonnen hat dieses Jahr auch Luca Sörgel, der nach vier Remis aus den ersten vier Runden nun die Oberhand gegen Benedikt Pfeifer behielt. Sörgel mußte sich kurz konsolidieren, übernahm dann das Kommando und gewann unaufhaltsam. Während Jonathan Engert einen kampflosen Punkt einfuhr, muß die Partie von Erik Hobson gegen Roshan Hama Karim noch nachgespielt werden. Hobson gilt dabei als Favorit.

In der Tabelle rückt das Spitzenfeld immer weiter zusammen. Funk hat den Anschluß doch wieder geschafft. Birkenmaier konnte sich nach zwei Remis nicht absetzen und Hobson könnte mit einem Sieg in seiner Nachholpartie alleine in Führung gehen. Momentan führt noch Birkenmaier mit vier von fünf Punkten vor Hobson (3,5/4) sowie den Landesligaspielern Funk, Zessin und Sander (je 3,5/5). Dahinter ist der Vorjahreszweite Sörgel (3/5) nun in Lauerstellung gegangen.

Die sechste Runde bringt ein paar weitere spannende Duelle. Die Mannschaftskameraden Sander und Zessin müssen untereinander ausmachen, wer in der Spitzengruppe verbleiben darf. Noch spannender ist das Spitzenspiel von Hobson gegen Funk. Die Ausgangslage ist sehr klar. Hobson muß gewinnen, wenn er an der Spitze bleiben möchte. Funk muß gewinnen, wenn er selbst doch noch an die Spitze möchte. Unterdessen kann sich Birkenmaier vermeintlich entspannt gegen Pfeifer zurücklehnen - aber einen Pfeifer muß man doch erstmal schlagen. Profitieren könnte Sörgel, der Runde 6 kampflos gewinnt.

Runde 6 wird am Freitag, 1. März, ab 19 Uhr in den Vereinsräumen im Untergeschoß des TG-Vereinsheims in der Adenauerallee 11 in Biberach ausgetragen. Die Partien des Abends lauten: Pfeifer - Birkenmaier, Engert - Hama Karim, Hobson - Funk und Sander - Zessin.