Biberacher Triathleten feiern Top Platzierungen

Trotz Schützenwochenende haben sich einige Triathleten aus Biberach Ende Juli auf Wettkämpfe begeben. In Tübingen startete Dominik Mayer bei sonnigem Wetter über die olympische Distanz. Nach dem Schwimmen über 1,5 km im mit 19.4 °C sehr kühlen Neckar ging es auf eine hügelige Radstrecke von 43 km, welche auf zwei Runden mit über 200 Höhenmetern durch den Schönbuch verlief. Im Anschluss wurden 10 km in 4 Runden durch die Tübinger Innenstadt gelaufen. Dominik erreichte mit der zehntbesten Laufzeit des Tages nach insgesamt 2:22:24 h den dritten Platz in der AK M 20 (Gesamt 29. von 260).

Claus Novak war im Süden Bayerns bei der 11. Ausgabe des Schongau Triathlons am Start. Die Sprintdistanz begann als Wendepunkt–Schwimmen (500 m) im ebenfalls kalten Lech, bevor es auf dem Rad über 20 km durch die Stadt und ins Umland der malerischen Kleinstadt ging. Der abschließende 5 km–Lauf führte die Athleten dann wieder am Lech entlang. Claus beendete das Rennen als 1:17:51 h als 29. von 123 Finishern (7. AK).

Für Tobias und Maximilian Döderlein ging es flussabwärts nach Augsburg, wo schon zum 24. Mal der Kuhsee Triathlon stattfand. Im dem vom Lech aufgestauten See wurde ein 500 m Rundkurs schwimmend absolviert, die 17 km Wendepunkt–Radstrecke führte auf Schotter am Lech–Radweg entlang Richtung Süden bis zur großen Lechstaustufe. Der abschließende 5 km–Lauf führte neben dem Radweg auf dem Damm entlang. Für die Kinder gab es einen Wettkampf mit verkürzten Distanzen (150 m — 5 km — 1 km). Tobias kam nach 1:03:10 an Position 37 (von 328 Startern) ins Ziel, in der AK M40—49 bedeutete das Platz 10. Für Maximilian (Jg 2011) war es die erste Teilnahme an einem Triathlon, er bekam seine anfängliche Aufregung aber sehr schnell in Griff. Das Schwimmen beendete er souverän als dritter, nach dem Radeln war er vierter und beim Laufen wurde er quasi auf der Ziellinie noch überholt, so dass am Ende Platz 5 (AK Platz 4) von 78 Kindern auf der Urkunde stand.