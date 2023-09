Biberacher Triathleten erfolgreich in Stockach

Der bereits zum 37. Mal ausgetragene Stockacher Triathlon bildete für einige Biberacher Triathleten den Abschluss der Saison. Bei idealen Wetterbedingungen wurden die Olympischen Distanz (OD) über 1 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen sowie die Sprintdistanz (SD) über die halbe Strecke angeboten.

Ursula und Anna Trützschler, erstmalig gemeinsam am Start, lieferten sich ein enges Duell über die OD. Als Zeitschnellste und nahezu zeitgleich beendeten die beiden das Schwimmen im 50-m-Becken. Auch auf dem Rad schenkten sie sich nichts und vergrößerten den Abstand zu den anderen Damen. Anna konnte einen kleinen Vorsprung auf die Laufstrecke mitnehmen, der jedoch nicht lange Bestand hatte. Nach dem Überholen baute Ursula ihren Vorsprung kontinuierlich aus und finishte mit Streckenrekordzeit in 2:07:45 h vor Anna in 2:11:26 h. Dies bedeutete Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung und der AK.

Herausragend war auch die Leistung von Uwe Späth. In seiner ungeliebten Disziplin Schwimmen lief es außergewöhnlich gut und beim Radfahren und Laufen konnte er stark performen. Er kam 2:19:52 h auf Platz 15 und siegte überlegen in seiner AK M60. In sehr aussichtsreicher Position verzählte sich Dominik Mayer beim Laufen und absolvierte nur vier der fünf Laufrunden. Erfreulicherweise wurde er von der Rennleitung trotzdem in die Wertung genommen, da er die letzte Runde sogleich nachholte. Seine Endzeit betrug 2:19:24 h, Platz 4 in der AK Männer und Platz 14 gesamt.

Bei der SD kam Jochen Schuhmacher mit den Bedingungen gut zurecht, er überquerte die Ziellinie in der Top Zeit von 0:59:58 h auf Platz 11 und Platz 3 in der AK M40. Zwar lag Alex Roth nach dem Schwimmen noch vor Schuhmacher, aber bereits auf dem Rad forderten Trainingsrückstand und einige Infekte ihren Tribut, er finishte in 1:05:34 h auf Platz 5 der AK 50. Bei den Damen zeigte Ilona Schuhmacher eine solide Vorstellung in allen Disziplinen. Sie belegte in 1:06:47 h Platz 2 gesamt und siegte überlegen in der AK W40. Unser Jugendlicher Yannik Streißle konnte seine gute Position nach dem Schwimmen nicht ganz halten. Er musste sich am Ende zwei Konkurrenten geschlagen geben und belegte im Ziel in 1:08:50 h den dritten Platz in der AK U18. Lukas Jerski, der erst seit Kurzem im Triathlon aktiv ist, komplettierte das Biberacher Team und kam in 1:24:53 h auf Platz 11 der AK M30 ins Ziel.