Biberacher Triathlet erfolgreich in Österreich

Patrick Betz-Mors war am Sonntag, 3. September, für die Triathlon-Abteilung der TG Biberach beim IRONMAN 70.3 in Zell am See / Kaprun in Österreich am Start. Bei dieser Art von Wettkampf müssen die Athleten 1,9 km schwimmen, 90 km Rad fahren und 21,1 km laufen. Für Patrick war dieser Wettkampf der letzte Test vor seiner Teilnahme bei der Ironman-WM in Nizza.

Bei strahlendem Sonnenschein starteten circa 1.300 Athleten auf die Schwimmstrecke. Patrick Betz-Mors kam gut mit den Bedingungen zurecht und stieg nach 33 Minuten aus dem Wasser. Die bergige Radstrecke, die durch das Salzburger Land führte, absolvierte er bei nun leichter Bewölkung und angenehmen Temperaturen in 2:28 h. Den abschließenden Halbmarathon entlang des Zeller Sees beendete er nach 1:31 h. Mit einer Endzeit von 4:40 h belegte er damit den 11. Platz in seiner Altersklasse M25 und insgesamt den 65. Platz.