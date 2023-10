Biberacher Tage seelischer Gesundheit 23

Die Aktionswochen zum Thema „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen“ wurden am Samstag, 7. Oktober auf dem Marktplatz in Biberach eröffnet. Highlight war ein mobiles Coffee-bike, mit dem den Besuchern verschiedene Kaffeespezialitäten serviert wurden. In lockerer Atmosphäre kam die Aktionsgruppe mit den Marktbesuchern in den persönlichen Austausch, machte auf das Thema seelische Gesundheit aufmerksam und informierte über die Aktionswoche. Von 7. bis 21. Oktober findet ein abwechslungsreiches Programm der Aktionstage statt. Mehr Informationen unter www.seelische-gesundheit-bc.de Foto: Daniela Glaser

