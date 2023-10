Biberacher Musiknacht e.V. besucht Asti

Eine private Bürgerreise im Dienst der Städtepartnerschaft absolvierte eine Delegation des Organisatorenteams des Biberacher Musiknacht e.V. Die Teilnehmer nutzten das lange Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit, um Biberachs Partnerstadt im Piemont zu besuchen. Der Zeitpunkt fiel günstig in die kurze Verschnaufpause, die sich für das Team zwischen dem Abschluss der Rondellkonzerte und der anlaufenden Vorbereitung für die Musiknacht 2024 ergibt.

Durch Anmietung zweier Minibusse und ergänzt durch einen privaten PKW, konnte insgesamt 19 Interessenten die Teilnahme an der Exkursion ermöglicht werden.

Eine Stadtführung durch Asti brachte nicht nur den Erstbesuchern in der Gruppe einen interessanten Einblick in die Geschichte und die Besonderheiten der Stadt. Der Verarbeitung der Weintraube als Kulturgut und eines der wichtigsten Erzeugnisse der Region war der Besuch verschiedener Winzerbetriebe mit Weinbergbegehung sowie eine Führung durch eine Grappa ‐ Destillerie gewidmet. Selbstverständlich nutzten viele Mitreisende dabei gerne die Gelegenheit, ihre heimischen Bestände aufzufüllen. Weitere Highlights waren der Besuch in Agliano Terme und abschließend die Führung durch das Castello Tagliolo.

Der Geselligkeit wurde dabei genügend Raum gelassen. So wurden die seit Jahren bestehenden Kontakte zur lokalen Musikerszene gepflegt und aufgefrischt; stehen doch immerhin Musiker und Bands aus den Partnerstädten regelmäßig mit Auftritten bei der Musiknacht und den Rondellkonzerten auf dem Plan.

Am Ende herrschte Einigkeit darüber, dass dieser gelungene Städtetrip allen Teilnehmern nachhaltig im Gedächtnis bleiben wird. Ein herzlicher Dank gebührt dem Städtepartner Biberach e.V. für die organisatorische Unterstützung der Reise.