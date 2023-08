Biberacher beim 40. Allgäu Triathlon

Immenstadt und der Große Alpsee waren am 20. August Schauplatz der 40. Ausgabe des Allgäu Triathlons. Der damit in Deutschland älteste Wettkampf der Ausdauersportart knackte außerdem den Teilnehmer–Rekord, über 2800 Athleten aus ganz Deutschland und Europa starteten beim Kult–Event. Auch Patrick Lange, zweifacher Ironman Weltmeister, war dabei.

Die fünf Biberacher Triathleten Ilona Schuhmacher, Sonja und Tobias Döderlein, Markus Kraft und Ingo Deibler waren ebenfalls am Start. Die Herausforderung dieses Wettkampftages sollten nicht nur die erwartete Hitze und die anspruchsvolle Rad– und Laufstrecke mit vielen Höhenmetern sein, sondern auch die Ankündigung des Veranstalters, dass der Alpsee mit über 23 °C zu warm für den Neoprenanzug sei. Jedoch machten die über 10.000 Zuschauer am Streckenrand so manches Leiden erträglicher. Vor allem am Kalvarienberg, dem ersten knackigen Radanstieg, konnte man vor lauter Jubel und Anfeuerung seine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Am Kuhsteig, dem legendären Teilstück der Laufstrecke, war vor lauter Menschen nur noch eine schmale Gasse für die Athleten vorhanden, durch die man, meist gehend, vor lauter Geschrei trotz Temperaturen um die 35 °C eine Gänsehaut bekam.

Ilona startete über die Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 20 km Radeln, 5 km Laufen). Sie kam nach starkem Schwimmen als 9. Frau aus dem Wasser und konnte diese Position bis ins Ziel verteidigen. Die Zeit von 1:36:49 h bedeuteten den 1. Platz in ihrer AK W40.

An die Olympische Distanz (1,5 km, 42 km, 10 km) wagten sich Sonja, Tobias, Markus und Ingo. Sonja und Markus kamen mit der Kurzdistanz am besten zurecht. Sonja belegte am Ende nach starker Rad– und Laufleistung in 2:56:04 h Platz 3 in der AK W40 (Gesamt 29 von 277). Markus erreichte in 2:44:53 h Platz 16 in AK M35 (Gesamt 96 von 743). Tobias hatte sich als Ziel eine Zeit unter 3 h gesetzt und erreichte dies mit 2:59:22 h (Platz 26 AK M40 und 224 gesamt). Für Ingo war es die erste Teilnahme an einem Triathlon. Er meisterte die anspruchsvolle Strecke in 3:14:26 h und belegte damit Platz 126 in AK M30, 411 gesamt.