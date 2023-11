Am Freitagabend fiel einer Polizeistreife ein VW auf. Grund war die unsichere Fahrweise seines Fahrers auf, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung bekannt gab. Das Auto, das aus dem Kreis Lindau stammt, wurde deshalb auf dem Gelände einer Tankstelle kontrolliert.

Der 38-jährige Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Rauschgift. Treffer für die Beamten: In seiner Jackentasche führte er Utensilien mit sich, die zum Konsum von Drogen benötigt werden.

Überraschung bei Kontrolle

Auch einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Bei der Überprüfung durch die Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus: Der Fahrer kann gar keinen Führerschein haben, denn dieser war ihm bereits vor 12 Jahren abgenommen worden.

Warum, darüber gibt es keine Auskunft. Auch was mit dem Fahrer passierte und welche Maßnahmen um eine Weiterfahrt zu verhindern durchgeführt wurden, ist der Mitteilung nicht zu entnehmen.