Biberach

Zweites Feierabendkonzert mit Musik von Händel, Mozart und Wieniawski

Biberach / Lesedauer: 1 min

Das zweite Feierabendkonzert wird von Andreas Winter (l.) und Günther Luderer gestaltet. (Foto: privat )

Musik für Violine und Klavier von Händel, Mozart und Wieniawski steht auf dem Programm des zweiten Feierabendkonzerts am Freitag, 1. Dezember, in der evangelischen Spitalkirche in Biberach.

Veröffentlicht: 23.11.2023, 17:10 Von: sz