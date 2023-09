Im zweiten Heimspiel in Folge trifft der FV Biberach am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) auf die Neckarsulmer Sportunion. Nach dem 3:2–Sieg gegen Weiler will Biberach gegen den Oberligaabsteiger die nächsten drei Punkte einfahren.

Kaum Informationen

Das Spiel wird für den FV Biberach zu einer ungewöhnlichen Zeit ausgetragen, über die genauen Gründe wurde Stillschweigen gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ signalisiert. Der Gegner aus der Nachbarstadt von Heilbronn ist für Biberachs Trainer Oliver Wild ein relativ unbeschriebenes Blatt. Er habe kaum Informationen über die Sportunion einholen können.

Die Mannschaft sei eben aus der Oberliga abgestiegen, habe bislang sicher nicht das Soll an Punkten erzielen können und am Mittwoch im Nachholspiel gegen den Stadtrivalen Türkspor Neckarsulm 1:1–unentschieden gespielt. Gefährlichster Akteur ist wohl Steven Neupert, der schon viermal getroffen hat in der noch jungen Saison.

Enttäuschung ist verraucht

Beide Mannschaften sind in der Tabelle aktuell Nachbarn, die Gäste haben durch den Punkt im Stadtderby einen Zähler mehr auf dem Konto. Inzwischen ist bei Oliver Wild auch die Enttäuschung über die Leistung gegen Weiler verraucht.

„Schon ein paar Stunden nach dem Spiel war die Gefühlslage eine andere und ich habe mich sehr über die drei enorm wichtigen Punkte gefreut“, betont Wild. Das habe er auch dem Team in der Trainingswoche erklärt und so gehe man mit deutlich mehr Selbstvertrauen in die Partie gegen Neckarsulm.

Nicht nur stur verteidigen

Wild erwartet einen Gegner, der in Biberach was Zählbares mitnehmen will und nicht nur stur verteidigen wird. Taktisch sei die Mannschaft vorbereitet, vermutlich werde man versuchen, in der Defensive noch kompakter zu stehen, denn zehn Gegentore in vier Spielen seien kein Ruhmesblatt.

„Wir brauchen eine guten Balance zwischen disziplinierter Abwehrarbeit und Zug nach vorn“, beschreibt Wild seine Wunschvorstellung, die Otto Rehhagel schon vor Jahrzehnten erfolgreich mit der „kontrollierten Offensive“ beschrieben hat. Vorne ist der FV Biberach immer für einem Treffer gut, alle drei nominellen Angreifer Manuel Münst, Kai Luibrand und Jonathan Hummler haben bislang schon zweimal getroffen.

So ist die Personallage

Personell wird es wenig Veränderungen im Team geben, sagt Wild. Fabian Baur könnte für einen Kurzeinsatz bereitstehen, Julius Grimm und Raphael Geiger sind noch nicht so weit. Ersatzkeeper Anton Köhler ist im Urlaub, ihn ersetzt im Ernstfall Torwarttrainer Thomas Deutsch, der auch schon in der Vorbereitung zum Einsatz kam.

Bleibt noch Timo Heimpel, der sich jetzt schon nahezu ein Jahr mit einer Schambeinentzündung herumplagt. „Ich kenne diese Verletzung sehr gut, weil ich auch sehr lang damit zu tun hatte“, erinnert sich der Biberacher Trainer. „Ich hoffe allerdings, dass es bei Timo nicht drei Jahre dauert wie bei mir damals, denn er ist ein sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft, den wir sehr gut gebrauchen könnten.“