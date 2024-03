Drei junge Erwachsene, ein Abend, zwei Sichtweisen: Vor dem Amtsgericht Biberach ist ein Prozess gestartet, bei dem es um den Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung geht. An einem Abend im Juli 2021 hatte sich die Freundesgruppe im Gemeindehaus einer Kreisgemeinde zum entspannten Beisammensein getroffen. Was dort passierte, das schilderten der 24-jährige Angeklagte und das mutmaßliche Opfer, das als Nebenklägerin auftritt, an den ersten zwei Prozesstagen sehr unterschiedlich.

Was ist passiert?

Der Angeklagte, der heute noch immer in der Gemeinde wohnt, schilderte den Abend sehr entspannt vor Richter Ralf Bürglen, den beiden Schöffen, dem Staatsanwalt und dem Anwalt der Nebenklägerin. Sie hätten sich im Gemeindehaus getroffen, Bier getrunken, Döner bestellt, Shisha geraucht. Schon öfter habe er sexuellen Kontakt zur Nebenklägerin gehabt. Und auch an diesem Tag sei der Oralverkehr einvernehmlich gewesen und als sie später, nach weiteren Annäherungsversuchen, gesagt habe, sie will doch nicht, habe er aufgehört. „Für mich war da kein Abwehrverhalten“, schilderte er.

Ich habe mich gefühlt wie eine Puppe, ohne Leben, mit der man machen kann, was man will. vermeintlich Geschädigte

Die Anklage der Staatsanwaltschaft und die Zeugenaussage der Nebenklägerin am zweiten Verhandlungstag zeichneten ein anderes Bild. Den Abend über habe der Angeklagte immer wieder Annäherungsversuche, wie Küsse auf den Hals, unternommen, die sie stets abgelehnt habe. Der Oralverkehr im Getränkeraum habe zwar stattgefunden, einvernehmlich sei es trotzdem nicht gewesen. Er habe sie dazu „überredet“ sagte sie.

Tür wurde von innen abgeschlossen

Als sie später von der Toilette kam, sei sie plötzlich mit dem Angeklagten allein gewesen, die Tür abgeschlossen. Daraufhin soll der vermeintlich angetrunkene Angeklagte die Nebenklägerin bedrängt und zu sich hergezogen haben. Auf einem Billardtisch soll er versucht haben, ihre Hose auszuziehen und sie im Intimbereich zu berühren. Nachdem sie sich von dem Billardtisch wegbewegt habe, sei die Belästigung auf einem Sofa weitergegangen - wie sie dorthin kamen weiß die Nebenklägerin nicht mehr. Sie musste an dem zweiten Verhandlungstag immer wieder Gedächtnislücken einräumen. Auch fing sie während der Befragung mehrmals an zu weinen.

Auf dem Sofa soll der Angeklagte die Nebenklägerin fixiert und mehrere Finger in Vagina und Mund eingeführt haben. Sie erinnerte sich an ein Gefühl der Machtlosigkeit. „Ich habe mich gefühlt wie eine Puppe, ohne Leben, mit der man machen kann, was man will.“ Der Angeklagte soll währenddessen onaniert haben. Ob er seinen Penis ebenfalls in sie eingeführt habe, wusste die Nebenklägerin nicht mehr. Zu einem Samenerguss sei es nicht gekommen.

Der Freund, der zum vermeintlichen Tatzeitpunkt mit ihnen im Gemeindehaus war, schilderte viele der Umstände ähnlich. Er habe die Küsse auf den Hals der Nebenklägerin gesehen. Der Angeklagte habe ihn sogar aufgefordert mitzumachen, woraufhin er geantwortet habe: „Nein, ich bin doch nicht blöd.“ Es sei offensichtlich gewesen, dass die junge Frau das nicht wolle. Kurz darauf ging er laut eigener Aussage nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen.

Was hat der Zeuge mitbekommen?

Diese paar Minuten sind es, in dem es zu der mutmaßlichen Vergewaltigung gekommen sein soll. Der Zeuge beschrieb ebenfalls, dass die Tür hinter ihm abgeschlossen gewesen sei. Außerdem habe er gehört, wie die Nebenklägerin so etwas gesagt hätte wie „Nein, ich will das nicht“. Kurz darauf sei sie weinend aus dem Raum gerannt.

Als sie wenige Minuten später ihre Mitbewohnerin anrief, habe sie gesagt: „Ich glaube, ich bin vergewaltigt worden.“ „Da war ich dann auf einen Schlag hellwach“, schilderte die ebenfalls geladene 21-Jährige. Ihre Mutter, bei der beide zu dem Zeitpunkt lebten, war es, die später die Sanitäter rief, die wiederum die Polizei verständigten.

Psychische Probleme sind Streitthema

Am ersten Verhandlungstag kam der Anwalt des Angeklagten immer wieder darauf zurück, dass die Nebenklägerin „total auf Medikamenten“ gewesen sei. Sie selbst bestätigte, dass sie lange vor dem Vorfall in psychologischer Behandlung gewesen sei, die Medikamente aber schon Monate vorher abgesetzt hätte. Zum Tatzeitpunkt sei sie psychisch stabil gewesen.

Eine psychologische Sachverständige bestätigte am zweiten Verhandlungstag, dass die Nebenklägerin zum Zeitpunkt ihrer Aussage bei der Polizei, wie auch am Verhandlungstag voll aussagefähig sei und keinerlei psychologische Beeinträchtigung vorlag. Auch die Gedächtnislücken seien durch einen psychischen Ausnahmezustand zu erklären. Solch ein Phänomen nenne man „Dissoziation“ und sei auch bei Autounfällen üblich.

Der Anwalt des Angeklagten kündigte bereits an, vor die nächste Instanz zu ziehen, sollte sein Mandant verurteilt werden. Zunächst einmal geht der Prozess jedoch Mitte März in Biberach weiter.