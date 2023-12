Zwei neue Drohnen für das DRK

Der DRK-Kreisverband Biberach beheimatet seit 2020 eine Drohnenstaffel. Diese hat nun zwei neue, jeweils 7500 Euro teure Drohnen erhalten, die in den DRK-Bereitschaften in Erolzheim und Riedlingen stationiert sind, schreibt das DRK in einer Pressemitteilung. Die Drohnen sind mit einem Hybrid- und einem Wärmebildzoom sowie einem leistungsstarken Lautsprecher und Suchscheinwerfer ausgestattet.

„Ich freue mich, dass die Drohnenstaffel durch die zwei neuen Geräte nun auf dem neuesten Stand der Technik ist“, sagt der DRK-Präsident und Biberacher Landrat, Mario Glaser. „Ich wünsche den Drohnenpiloten auch in Zukunft erfolgreiche Einsätze.“

Die Drohnenstaffel wird unter anderem bei Unwetterlagen oder zur Unterstützung der Polizei beispielsweise bei Personensuchen alarmiert. „Aber auch bei unübersichtlichen Großschadenslagen, bei Großbränden zur Unterstützung der Feuerwehr und zur Einsatzdokumentation“, sagt Michael Mutschler, DRK-Geschäftsführer Rettungsdienst. Darüber hinaus war die Drohnenstaffel auch schon unterwegs, um Rehkitze aus der Luft aufzuspüren, die sich zwischen April und Juni im hohen Gras verstecken.

Die Drohnenstaffel sitzt in Erolzheim für den östlichen und in Riedlingen für den westlichen Landkreis. Im Schnitt hat die Drohnenstaffel mit 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern rund zehn Einsätze im Jahr - im Landkreis und auch darüber hinaus. „Wir wurden auch schon zu Einsätzen in den Zollernalbkreis und bis nach Heidenheim alarmiert“, sagt Kreisbereitschaftsleiter Alexander Schirmer, der seit 25 Jahren ehrenamtlich für das DRK tätig ist.

Wer sich ehrenamtlich im DRK-Kreisverband, beispielsweise in der Drohnenstaffel, engagieren will, kann sich bei den DRK-Bereitschaften in Erolzheim oder Riedlingen oder beim DRK-Kreisverband Biberach melden.