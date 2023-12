Zwei spannende Einsatzgebiete meldet das Liebherr Werk Biberach für zwei in Biberach gebaute Krane. So steht ein Liebherr-Schnelleinsatzkran L1 im Passauer Dom und unterstützt dort die Sanierung der größten katholischen Kirchenorgel der Welt. Und an der neuen Elbbrücke für die A 14 bei Wittenberge kommt ein Liebherr-Trumdrehkran 125 EC-B 6 mit einzigartigem Aufbau zum Einsatz.

Dass Krane auf Kirchenbaustellen außerhalb von Gotteshäuser im Einsatz sind, ist völlig normal. Dass ein Liebherr-Kran aber in einer Kirche steht, ist doch etwas Besonderes. 17.974 Pfeifen sind in der Orgel des Passauer Doms St. Stephan verbaut, der weltweit größten katholischen Kirchenorgel. Ein Liebherr-Schnelleinsatzkran L1-24 hat die Aufgabe, die bis zu 300 Kilogramm schweren und bis zu elf Meter langen Orgelpfeifen aus einer weichen aus einer feinen Zinn-Blei-Legierung sanft zu bewegen. Ein Einsatz, der viel Planungsaufwand und ein gutes Augenmaß erfordert.

Zuvor wurde der Kran langsam zu seinem Einsatzort manövriert und aufgerichtet. Umgeben ist er von einem Gerüst, das bis auf die Empore ragt. Vorsichtig hebt er nun meterhohe Orgelpfeifen aus ihrer Verankerung und setzt sie im Kirchenschiff ab. Nach der Sanierung der Orgel werden sie wieder eingesetzt.

Tragfähigkeit des Kirchenbodens geprüft

Bis der Kran montiert werden konnte, war viel Planung im Vorfeld nötig. Dazu arbeitete die Projektabteilung Liebherr Tower Crane Solutions, zuständig für die Beratung und Planung von Groß- und Sonderprojekten, eng mit der Beutlhauser Gruppe zusammen, die die Arbeiten vor Ort ausführt. Die eingeschränkten Platzverhältnisse durch das Gerüst im Dominneren beeinflussten die Montagekurve des Krans. Etliche Testläufe auf dem Firmengelände der Beutlhauser Gruppe in Passau unterstützten die exakte Vorplanung.

Ebenfalls im Vorfeld musste die Tragfähigkeit des Untergrunds und der Schutz des Marmorbodens während Montage und Betrieb des Krans geklärt werden. Dazu wurden Bodenproben entnommen, vor der Montage wurde der Boden dann mit Antirutschmatten und Eisenplatten zur besseren Lastverteilung ausgelegt. Dazu kamen vier Platten mit je 800 Kilogramm zum Einsatz, für jeden Fuß des Krans eine. Auch bei der Anfahrt des Krans zum Einsatzort war Zentimeterarbeit gefragt, denn der Domplatz ist nur durch enge Gassen zu erreichen. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten 2027 abgeschlossen werden.

Kran scheint zu schweben

Spannend ist auch der Kraneinsatz an neuer Elbbrücke für die A 14 bei Wittenberge (Brandenburg). Auf den ersten Blick scheint der Liebherr-Turmdrehkran in der Luft zu schweben. Wo sonst das Fundament des Krans steht, sind nur der Brücken-Neubau und das Erdreich darunter zu sehen. Die Anforderung an die Baustelle im brandenburgischen Wittenberge: Die Landschaft rund um die Brücke steht unter Naturschutz, deshalb muss alles auf engstem Raum stattfinden. So entsteht eine besondere Baustelle mit einem in Deutschland bislang einmaligem Vorgehen.

Der Turmdrehkran 125 EC-B 6 ist auf einer Plattform seitlich an dem Neubau der Brücke montiert. Er steht auf einer Vorschubeinheit und wandert im Vorschubverfahren mit dem Baufortschritt der Brücke mit. Der Kran kommt lediglich auf 16,5 Meter Hakenhöhe und eine Auslegerlänge von 42,5 Metern. Eigentlich wären mit dem Flat-Top-Kran bis zu 59 Meter Hakenhöhe und eine Ausladung von bis zu 58 Meter möglich. Ausreichend für diesen Einsatz, der Kran ist etwa auf gleicher Höhe wie die Brückenoberkante montiert und reckt sich somit rund 16 Meter über der Brücke in die Luft.

Der Liebherr-Turmdrehkran wird von der Hüffermann Krandienst GmbH mit Sitz in Wildeshausen bei Bremen gestellt. Der Komplettanbieter im Bereich der Kran- und Schwerlastlogistik setzt bei diesem Einsatz auf die Expertise der Liebherr Tower Crane Solutions. Die Projektabteilung für Sondereinsätze war von Anfang an beratend bei der Erstellung der Krankonsole am Vorschub dabei. Der Kran steht seit September 2023 in Wittenberge, um bei Vorarbeiten zu helfen und ist für ein komplettes Jahr auf der Baustelle eingeplant.´Der circa 155 Kilometer lange Bauabschnitt ist das aktuell größte deutsche Autobahn-Neubauprojekt und soll voraussichtlich ab 2028 komplett befahrbar sein.