Zwei Konzerte im Jazzclub

Der Jazzclub präsentiert gleich zwei außergewöhnliche Konzerte zu präsentieren. Am Freitag, 23. Februar, 20.30 Uhr, kommt Peter Autschbach mit seinem Projekt TA2 nach Biberach. Nach mehreren akustischen Duo-Auftritten beim Biberacher Jazzclub, u.a. mit Ralf Illenberger, bringt er dieses Mal seine E-Gitarre und seine Fusion-Band mit in den Jazzkeller. Am Sonntag, 25. Februar, 19 Uhr, kommt dann das Jakob Manz Project in den Jazzkeller. Seit dem Sieg beim Biberacher Jazzpreis 2018 ging es für Jakob Manz steil in der Karriere nach oben, mit Auftritten in ganz Europa und auch mit der Auszeichnung mit dem baden-württembergischen Landesjazzpreis 2022. Erwartungsgemäß läuft der Vorverkauf für beide Konzerte sehr gut, sodass unbedingt eine Online-Kartenreservierung empfohlen wird.