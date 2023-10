Die Stadt Biberach verabschiedet sich vom 2019 mit viel Tamtam eingeführten Bürgerticket im ÖPNV. Die Zuschüsse für Einzel- und Tagestickets im Stadtbusverkehr fallen bereits zum 1. Januar 2024 weg, die Bezuschussung der Jahreskarte wird in drei Stufen bis 2026 auf null gekürzt. Auch die Subventionierung des Tickets 65plus wird zum 1. Januar 2024 gestrichen. Lediglich die Ticketzuschüsse für Stadtpassinhaber bleiben erhalten. Diesen Veränderungen hat der Gemeinderat mehrheitlich vor allem aus zwei Gründen zugestimmt.

Das Ein-Euro-Ticket ,die Zwei-Euro-Tageskarte und ein hoher Zuschuss für die Jahreskarte waren ‐ verbunden mit besseren Taktzeiten und Linienführungen ‐ Anfang 2019 die spektakulären Maßnahmen, mit denen die Stadtbusse gefüllt und die Mobilitätswende in Biberach vorangebracht werden sollten. Das Ganze wurde unter dem Begriff Bürgerticket massiv beworben und zeigte Erfolge. Die Fahrgastzahlen stiegen deutlich, ehe die Corona-Pandemie gut ein Jahr später für einen heftigen Dämpfer sorgte.

Steigender Zuschussbedarf

Die Fahrgäste kamen aber wieder zurück, was sich jedoch änderte war die Höhe des Zuschusses der Stadt. Um die Tarifänderungen der DING auszugleichen, den Fahrpreis in Biberach aber stabil zu halten, war mehr städtisches Geld erforderlich. So betrug der Zuschuss 2019 insgesamt rund 463.000 Euro, 2020 bereits 498.000 Euro und 2021 schließlich 523.000 Euro. Der Gemeinderat entschied sich daraufhin, den Zuschuss ab 2022 festzuschreiben, so dass seitherige Tariferhöhungen von den Kunden zu tragen waren.

Aktuell beträgt der Zuschuss für den Einzelfahrschein (Handyticket) 85 Cent, für die Tageskarte Single 1,70 Euro und für die Jahreskarte 276 Euro (bei jährlicher Zahlweise) bzw. 23 Euro (bei monatlicher Zahlweise). Laut Erstem Bürgermeister Ralf Miller sind es aktuell rund 650.000 Euro, die die Stadt pro Jahr für das Bürgerticket bezahlt, unter anderem an die rund 1460 Nutzer von Jahreskarten.

Seit 2019 haben sich die Rahmenbedingungen verändert ‐ sowohl bei den städtischen Finanzen als auch in der Tarifwelt. Die Stadt muss aufgrund des Gewerbesteuerrückgangs sparen und sucht dafür nach Möglichkeiten. Außerdem gibt es inzwischen das Deutschlandticket, mit dem man für 49 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen kann sowie das Jugendticket des Landes für jährlich 365 Euro, mit dem man den Nahverkehr in Baden-Württemberg nutzen kann.

Führerscheinrückgabe wird nicht mehr belohnt

Aus Sicht der Verwaltung war das Bürgerticket eine gute Initiative, um den Umstieg auf den ÖPNV zu fördern, was die deutliche Zunahme der Fahrgäste gezeigt habe. Durch Deutschland- und Jugendticket seien die Ziele des Bürgertickets in den neuen Angeboten teilweise aufgegangen, weshalb die Subventionen nun schrittweise wegfallen sollen, so die Begründung der Verwaltung.

Die Zuschüsse für Einzel- und Tagesticket soll es bereits ab Januar nicht mehr geben. Die Zuschüsse für die Jahreskarte reduzieren sich 2024 auf 240 Euro (jährliche Zahlweise) und 20 Euro (monatliche Zahlweise), 2025 auf 120/10 Euro und ab 2026 auf null Euro.

Gestrichen wird auch der Zuschuss für das Ticket 65plus für die Senioren, die ihren Führerschein freiwillig zurückgeben. Sie erhielten seit 2018 einmalig ein kostenloses Jahresticket 65plus für den ÖPNV. 264 Menschen nahmen dieses Angebot zwischen 2018 und 2022 an. Erhalten bleibt der Bürgerticket-Zuschuss bis auf Weiteres für Stadtpass-Inhaber mit geringem Einkommen.

Einbrechende Fahrgastzahlen?

Aus den Gemeinderatsfraktionen gab es unterschiedliche Haltungen zu diesen Vorschlägen. „Wir sehen die Vorteile des Deutschlandtickets als gute Basis für Vielfahrer und Pendler“, sagte Christoph Kapfer (Grüne). Es gebe aber auch Menschen, die nur gelegentlich im Stadtgebiet unterwegs seien. „Das Bürgerticket hat viele dieser Leute dazu gebracht, den ÖPNV zu nutzen. Wir befürchten, dass die Fahrgastzahlen jetzt einbrechen.“ Seine Fraktion stimme deshalb uneinheitlich ab.

Das Bürgerticket sei sinnvoll gewesen, sagte Stefanie Etzinger (freie Wähler), „aber jetzt haben wir eine Doppelbezuschussung bis hin zur kostenfreien Nutzung“, sagte sie mit Verweis auf die mögliche Kombination von Bürger- und Jobticket. Wichtig sei dass die Stadtpassinhaber weiter einen Zuschuss erhielten.

Keine Doppelförderung

Diese Punkt sei auch für die SPD ausschlaggebend, so Rudolf Metzger. Nicht zustimmen wolle seine Fraktion der Abschaffung des Zuschusses für das Ticket 65plus bei Abgabe des Führerscheins. „Das haben wir bislang als ein sinnvolles Angebot erachtet, das für die Stadt auch nicht so teuer war.“

Es gebe inzwischen andere Möglichkeiten subventionierter Tickets, sagte Hildegard Ostermeyer (FDP). Es brauche deshalb keine Doppelstrukturen bei den Zuschüssen. Schade sei es allerdings um die Förderung des Tickets 65plus. Ihre Fraktion stimme zu, auch wenn noch nicht geklärt sei, ob das Deutschlandticket erhalten bleibt.

Lucia Authaler (CDU) gab sich zurückhaltender. „Es besteht nicht die Notwendigkeit, dass wir alles jetzt schon entscheiden müssen.“ Deshalb werde es in ihrer Fraktion eventuell Enthaltungen geben, kündigte sie an.

Forderung nach „Ausstiegsszenario“

Klar gegen einen Wegfall der Zuschüsse sprach sich Ralph Heidenreich (Linke) aus. Er befürchte künftig leere Busse. „Wir brauchen ein Ausstiegsszenario, wenn uns die Kundschaft wegbleibt“, forderte er.

Ralf Miller versuchte, zumindest einen Teil der Bedenken zu zerstreuen. Die Nutzer von Einzelfahrscheinen seien meist nur Gelegenheitsfahrer. Wer öfter fahre, werde möglicherweise auf andere Angebote umsteigen. Etwas pessimistischer sei er bei den Inhaber von Jahreskarten, weshalb man den Zuschuss nur schrittweise zurückfahre.

Während der Rat einstimmig für das Beibehalten des Zuschusses für Stadtpassinhaber votierte, gab es fünf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen bei der Abschaffung des Bürgerticket-Zuschusses und neun Gegenstimmen sowie zwei Enthaltungen bei der Abschaffung des Zuschusses für das Ticket 65plus.