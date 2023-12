Zuschauer und Aktive bedauern Aus für Tennis-DM in Biberach

Die deutschen Tennismeisterschaften steigen in dieser Woche zum 15. und damit letzten Mal in Biberach. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich dazu in der WTB-Halle im Hühnerfeld umgehört.

„Es ist schade für die Stadt, dass die DM zum letzten Mal in Biberach stattfindet, aber auch für die Tennisfans in der Region und vor allem für den Nachwuchs. Der konnte sich hier von der deutschen Elite immer was abschauen“, sagt Claudia Orb aus Biberach. „Ich bin selbst Tennisspielerin, ich werde das Turnier definitiv vermissen.“ Laut der 46-Jährigen war es schon super, bislang Spitzentennis direkt vor der Haustür erleben zu können.

Top Event für die Spieler

„Ich werde das Turnier sehr vermissen. Das war immer ein schöner Jahresabschluss und es herrschte immer eine tolle Atmosphäre in der WTB-Halle“, so Maik Schürbesmann, Trainer für den Nachwuchs beim schleswig-holsteinischen Tennisverband. Der 62-Jährige ist nach eigener Aussage seit 2007 immer bei der DM dabei gewesen mit verschiedenen Spielerinnen und Spielern, darunter auch Tobias Kamke oder Mona Barthel. In diesem Jahr betreute er vor Ort seinen Sohn Noel Larwig und Tessa Brockmann. „Es ist und war eine Veranstaltung mit viel Herz und sie ist top organisiert. Auch die Zuschauerresonanz ist immer großartig gewesen, einfach ein top Event für die Spieler. Mal schauen, wo die DM nun künftig stattfinden wird. Da bin ich gespannt.“

„Ich finde es schade, dass das Turnier letztmals in Biberach stattfindet. Ich mag die Anlage einfach“, so Julia Rennert vom Kölner HTC Blau-Weiß nach ihrem verlorenen Achtelfinale gegen Victoria Pohle (TEC Waldau). Die 22-Jährige war zum vierten Mal in Biberach am Start. „Das Turnier war immer super organisiert, es hat auch immer eine angenehme Atmosphäre geherrscht und man wurde immer herzlich umsorgt. Außerdem war die Nähe zu Ulm und zum Bodensee klasse, um mal einen kurzen Ausflug zu machen“, so Rennert. „Ich werde das Turnier hier sicher vermissen.“

Nahbarkeit wird geschätzt

„Es ist furchtbar schade, dass die DM letztmals in Biberach steigt. Ich bin immer gern gekommen, um hier Spitzentennis zu sehen. Es waren ja schon viele hier, die danach auch in der Weltspitze mitgespielt haben wie Andrea Petkovic oder Julia Görges“, sagt Jürgen Mayer aus Oberkirchberg, seit 2010 Stammgast als Zuschauer, der diesmal mit seiner Tochter Hanna Mayer (27) in der WTB-Halle vor Ort war. „Zudem ist es hier klasse, so nah dran an den Spielerinnen und Spielern sein zu können. Man kann sich sogar mit ihnen unterhalten. Wo gibt es so eine Nahbarkeit sonst noch.“ Der 58-Jährige ist nun gespannt, wo die DM künftig beheimatet sein wird.