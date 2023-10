Zusammen seit 620 Jahren bei der Sparkasse

In einer Feierstunde wurden 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt. Ein halbes Jahrtausend Zugehörigkeit repräsentieren allein die 20 Jubilare, die der Kreissparkasse seit 25 Jahren die Treue halten, heißt es in der Pressemitteilung. Ein besonderer Dank der Vorstände ging an drei Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit 40 Jahren dabei sind.

Sie engagieren sich täglich, stellen sich auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ein, sorgen für reibungslose Abläufe und eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen. „Ihr reicher Schatz an Erfahrung, Leistung und Wissen ist die Basis für das Vertrauen, das uns unsere Kundinnen und Kunden entgegenbringen“, lobte Vorstandsvorsitzender Martin Bücher die geladenen Jubilare. Ihre Treue und Verbundenheit spreche für die Gemeinschaft und für die Kreissparkasse Biberach als attraktiven Arbeitgeber in der Region.

Mit einem Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte, die von zahlreichen beruflichen und privaten Ereignissen der Jubilare geprägt waren, stimmten neben Martin Bücher auch die Vorstandsmitglieder Kurt Hardt und Michael Schieble die Anwesenden auf einen feierlichen Abend ein.

40 Jahre bei der Kreissparkasse Biberach sind: Manfred Gebert und Josef Ege. 25 Jahre bei der Kreissparkasse sind: Sabine Kock, Jürgen Keller, Birgit Teutsch, Christine Böhringer, Sabine Epple, Ellen Haibt, Arthur Lachenmaier, Stephanie Pop, Andrea Schneck, Christine Schwarzbart, Dionisia Triantafillou, Thomas Weber, Andreas Pferdt, Anton Zentner, Gerhard Müller, Jürgen Krall, Sascha Schuch und Joachim Kasper.