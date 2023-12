Zusätzlicher Geschäftsführer bei Ewa Riss Netze

Ab 1. Januar verstärkt Roland Schmidberger, derzeit noch Beteilungsmanager bei der Netze BW, die Geschäftsführung der Ewa Riss Netze in Biberach. Er wird gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Roland Herrmann das Unternehmen leiten. Dies hatte der Aufsichtsrat bereits im November entschieden, teilt Ewa Riss Netze mit. „Die Anforderungen an einen Netzbetreiber, gerade im Hinblick auf die Energiewende, werden immer vielfältiger und komplexer. Ich bin mir sicher, dass die Ewa Riss Netze mit Herrn Schmidberger in der Unternehmensleitung für diese Herausforderungen optimal gewappnet ist“, so Bodo Moray, Aufsichtsratsvorsitzender der Ewa Riss Netze. Ewa Riss Netze ist eine 100-prozentige Tochter der Ewa Riss GmbH & Co. KG. Mit Paul-Vincent Abs als Geschäftsführer der Ewa Riss sowie Herrmann und Schmidberger als Netze-Geschäftsführer bilden die drei ab Januar 2024 die Spitze des Ewa-Konzerns. „Ich freue mich auf die neuen, spannenden Herausforderungen und bin überzeugt, das Unternehmen gemeinsam mit Roland Herrmann sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukunftssicher aufzustellen“, so Schmidberger. In der Geschäftsleitung werden die Themen innerhalb der Netzgesellschaft künftig wie folgt aufgeteilt: Schmidberger übernimmt den kaufmännischen Teil, Herrmann legt den Fokus auf die Technik.