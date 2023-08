Als einmaliges Erlebnis beschreibt der Biberacher Friseurmeister Claus Niedermaier den Einsatz seiner Barber Angels Brotherhood beim Metal–Festival in Wacken (Schleswig–Holstein), das aufgrund des vielen Regens vermutlich als große Schlammschlacht in die Historie eingehen dürfte. Niedermaier und 24 seiner Mitsreiter frisierten anden Festivaltagen mehr als 1000 Fans und auch prominenten Rockmusikern die Haare. Dafür gab es Spenden und Promotion für die Barber Angels als Gegenleistung.

Niedermaiers Verein macht es sich seit Jahren zur Aufgabe, obdachlosen Menschen mit einem kostenlosen Haarschnitt ihre Würde zurückzugeben. Auch die Wacken–Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner unterstützen das Konzept und geben den Barber Angels seit 2019 die Möglichkeit, während des Festivals Besuchern gegen eine Spende in die Vereinskasse die Haare zu schneiden. Außerdem dürfen sie im Backstagebereich auch die Stars frisieren, sofern diese es wünschen und auf diese Weise Werbung für ihr Anliegen machen.

Beträchtliche Spenden für die Vereinsarbeit

„Es waren wieder unwahrscheinlich tolle Begegnungen mit Besuchern und Musikern und wir 25 Barber Angels haben in den Festivaltagen unsere Freundschaft vertieft“, sagt Claus Niedermaier. Von Regen und Matsch hätten sie sich auch dieses Jahr nicht von ihrer Mission abhalten lassen. „Wir haben mehr als 1000 Rockfans die Haare geschnitten und dafür einen beträchtlichen Spendenbetrag für unsere Vereinskasse erhalten, der uns hilft, unsere Aktivitäten fortzusetzen.“

Claus Niedermaier selbst sowie vier weitere seiner Barber Angels arbeiteten an den Festivaltagen im Backstagebereich „in unserer kleinen Beautyecke“. Denn neben den Friseuren stand den Rockstars auch ein Physiotherapeut und eine Masseurin zur Verfügung, um sie auf den Auftritt vorzubereiten.

Auch die Band Blaas of Glory gratulierte Claus Niedermaier zum Geburtstag. (Foto: Gerd Mägerle )

„Es waren irgendwie so gut wie alle Starts bei uns, die beim Festival aufgetreten sind“, sagt Niedermaier, „von Iron Maiden bis hin zu Doro Pesch.“ Manche hätten sich frisieren lassen, andere seien vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Hin und wieder habe er gar nicht so genau gewusst, wer da gerade vor ihm sitze, erzählt der Biberacher Friseur. „Ich bin eher der Lionel–Richie–Typ und kenne die Metal–Szene nicht so gut wie meine Mitstreiter. Die haben mich dann hin und wieder gestupft, um mir zu sagen, wer es ist.“

Spontaner Aufbruch in der Nacht

Mitten im Wackener Matsch feierte Niedermaier am Samstag auch noch seinen 62. Geburtstag. „Um Mitternacht hatte ich mich im Künstlerzelt mit vier Freunden getroffen und für uns eine Runde Jacky–Cola bestellt. Als meine Freunde ,Happy Birthday’ anstimmten, hat das ganze Zelt mitgesungen. Ich glaube, so ein prominent besetztes Massen–Geburtstagsständchen hatte ich noch nie. Das war für mich der Höhepunkt dieser Woche.“ Auch am nächsten Tag seien noch einige am Stand der Barber Angels vorbeigekommen, um ihm zu gratulieren, darunter auch Kabarettist Torsten Sträter.

Kabarettist Torsten Sträter schaute ebenfalls bei Claus Niedermaier und den Barber Angels vorbei. (Foto: Gerd Mägerle )

Der Aufbruch von Wacken zurück nach Biberach verlief dann spontaner als geplant. „Wir hatten unser Versorgungszelt schon abgebaut, als es am Samstagabend nach unserer letzten Schicht gegen 23 Uhr wieder anfing zu regnen“, erzählt Claus Niedermaier. Weil bereits die Anfahrt eine Schlammschlacht gewesen war, hätten er und seine Mitstreiter beschlossen, sofort einzupacken und loszufahren. Das war gegen 0.30 Uhr. „In dem ganzen Matsch sind wir mit dem Wohnmobil allerdings nur ein paar Hundert Meter weit gekommen.“ Ein Traktorfahrer zog sie vom Gelände. „Am Sonntag zum Mittagessen waren wir dann wieder in Biberach“, so Niedermaier, der vor allem seinen Biberacher Mitstreitern Atze und Marienko besonders dankbar für ihren Einsatz in Wacken ist.